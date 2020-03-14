台積電19日除息 台股後市風向球

（中央社記者張建中台北14日電）晶圓代工廠台積電將於19日除息，每股預計配發新台幣2.5元，法人認為，台積電除息表現將是下週市場關注焦點，此外，美國聯準會利率決策會議也將是牽動台股後市一大關鍵。

武漢肺炎疫情蔓延，重創國際股市，美股道瓊指數週四大跌2352點，影響台股13日一度跌破1萬點大關，達9636.15點，尾盤在美股電子盤翻揚，買盤湧入權值股，台股跌幅收歛，收在10128.87點，留長下影線。

台股週線大跌1192.94點，跌幅達10.54%，停損賣壓沉重，日均量攀高至新台幣2384億元規模。

美國總統川普宣布全美進入緊急狀態，釋出數百億美元抗疫基金，激勵道瓊指數週五飆漲1985點，創史上最大漲點，漲幅達9.36%，其餘標準普爾500指數與那斯達克指數漲幅也都超過9%。

分析師王兆立預期，隨著美股週五強勁反彈，台股短線有機會同步彈升，而美國聯邦準備理事會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）將於下週召開利率決策例會，是否繼續降息備受市場關注。

台積電去年第3季現金股利將於19日除息，每股預計配發新台幣2.5元，以13日收盤價290元計，股息僅占股價約0.86%，王兆立預期，台積電這次仍有機會順利完成填息。

只是外資不斷賣超台股，台積電淪為外資提款機，王兆立認為，外資沉重賣壓可能成為影響台積電股價表現的一大變數。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中認為，因歐美疫情尚未來到高峰，後續市場仍可能出現較大波動，投資人須謹慎並嚴控風險，確診人數是否下滑仍將是後市觀察重點。（編輯：趙蔚蘭）1090314