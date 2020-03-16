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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
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武漢肺炎疫情9/100

武漢肺炎／中科廠商研發快篩試劑 審核通過可投入防疫

最新更新：2020/03/16 12:32

（中央社記者郝雪卿台中16日電）武漢肺炎疫情持續升溫，中科管理局今天宣布，中科園區進駐廠商瑞基海洋生物科技公司研發出2種武漢肺炎病毒檢測試劑，只要審核通過後即可投入防疫監控。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球延燒，各國生技廠商全力投注防堵疫情，中科進駐廠商瑞基海洋生物科技公司傳出佳音，研發2種病毒檢測試劑有成。

中科管理局表示，瑞基公司取得2019新型冠狀病毒的基因序列，將適用於實驗室使用的試劑及適用瑞基POCKIT平台的iiPCR系列試劑，研發成為2種武漢肺炎病毒檢測試劑，已有國、內外業者上門洽談合作。

瑞基公司於民國93年3月4日核准進駐中科園區，中科管理局表示，瑞基的產品包括核酸前處理試劑、核酸前處理設備、核酸檢驗試劑、核酸檢驗設備等，曾多次獲得中科管理局計畫補助，也曾多次獲獎。

中科管理局指出，瑞基公司除了原來在中科的自建廠房外，已於今年1月再向中科增租標準廠房，積極進行產能擴充與產線自動化規劃，配合因應當前疫情緊急需要，有病毒檢測試劑與儀器設備需求，可立即調整產能產線投入防疫。

中科管理局表示，瑞基海洋公司的新型冠狀病毒檢測試劑已依循「特定藥物專案核准製造及輸入辦法」向衛生福利部食品藥物管理署提出專案申請，並於3月9日將檢測試劑送國際組織FIND （Foundation for Innovative New Diagnostics）新型冠狀病毒分子診斷評測計畫，等審核通過後，即可應用於新型冠狀病毒的公衛政策與防疫監控。（編輯：方沛清）1090316

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