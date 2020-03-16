日媒：台積電考慮在美國設新廠 公司指仍評估中

（中央社記者張建中、編譯楊昭彥台北16日電）日媒報導，華府以安全考量為由，希望全球最大晶圓代工廠台積電在美國進行生產，台積電正加快評估是否在美國設置先進的2奈米晶片工廠。台積電表示尚無具體計畫。

台積電指出，赴美設廠還在評估中，並無新進展，目前尚無具體計畫，一切將依客戶需求考量。

台積電董事長劉德音曾證實，美國客戶有受過美國國防部的關心，希望國防相關產品能在美國生產，不過，台積電並沒有直接受到來自美國官方的壓力。

劉德音認為，在美國生產，包括服務與成本都將是挑戰，台積電要幫客戶解決競爭力與國防安全相關問題，目前正研究可追蹤晶片。

兩名聽過簡報的消息人士告訴「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review），台積電正積極考慮在美國設新廠。他們表示，新廠會把目標擺在全球最尖端技術，生產的半導體會比蘋果公司（Apple）即將用在今年最新5G iPhone的5奈米晶片還要先進。

台積電除了為美國F-35戰鬥機生產晶片，也供貨給近乎所有的全球晶片開發商，包括蘋果、華為、高通（Qualcomm）與輝達公司（Nvidia）等。

這項提案顯示台積電正試圖採取方式，來緩解美國對軍用晶片供應鏈的憂心。現在台積電也困於華府對華為技術有限公司抱持敵意，因為美國總統川普政府把這家台積電的關鍵客戶視為安全威脅。

日經亞洲評論最初於1月報導，華府在11月美國總統大選來臨前，加強施壓台積電。

根據日經亞洲評論，台積電若決定設新廠，將成為該公司20餘年來在美國的第一座。然而地緣政治不穩定加上成本考量，這項計畫仍可能變動。

對台積電而言，在美國設廠成本比在台灣多更多。另一名熟知台積電考量情形的消息人士說，一座廠房會耗費數十億美元，除非台積電的美國客戶與州政府幫忙承擔一部分成本，否則在美國生產「不可能」一樣賺錢。而台積電在台灣的最新5奈米晶圓廠，包括研發費用在內，成本就會超過240億美元。

根據一名聽過相關簡報的消息人士，若台積電打算設廠，會把工廠設在美國西岸。另一名熟悉這項議題的消息來源也說，在西岸設廠距離台積電的客戶更近，且「相較於東岸，供應商和人才更多」。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1090316