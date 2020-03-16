新台幣匯率升貶之外 產業界更擔心總體需求下降

（中央社記者蘇思云台北16日電）美國大幅度降息、重啟量化寬鬆，產業界人士擔心，新台幣匯率恐走升影響出口，但也指出不能單純考慮匯率升貶，還須跟競爭對手國比較；除了匯率外，更擔心總體需求下降帶來的負面影響。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊全球經濟，美國聯邦準備理事會（Fed）15日破天荒一次降息4碼，讓美元利息將近0，後續是否影響市場資金往亞洲移動，帶動新台幣走勢，產業界也密切留意。

一般來說，新台幣走勢「牽一髮動全身」，升值有利進口、貶值有益出口。若新台幣走升，因為相對其他貨幣變得更值錢，他國必須付出比以前更多的錢來購買台灣商品，就會減低進口台灣產品的意願。

全國工業總會秘書長蔡練生表示，新台幣匯率問題考慮面向多，工總的會員包括進、出口企業，很難單純說希望新台幣走升或走貶。

蔡練生提到，像台灣機械業以出口導向為主，當然希望台幣走貶，但是，台灣多數能源如石油都以進口為主，許多產業在製造過程中都有石油需求，如果新台幣貶值，也可能提高企業進口能源的成本，進而影響民生物資價格。

但蔡練生也表示，匯率除了升貶之外，還得看競爭對手國的幣別走勢才有意義，他以台灣出口貿易對手韓國為例，直言：「新台幣升貶並非關鍵，還要看韓元跟美元升貶關係才行。」

全國商業總會理事長賴正鎰則指出，歐美疫情目前較亞洲嚴重，他判斷美國大幅度降息，也會帶動其他歐美國家降息潮。

不過，賴正鎰認為，新台幣匯率相對穩定，產業界對匯率不擔心，反而擔心疫情影響經濟需求面，不只衝擊貿易進出口市場，更可能影響整體金融市場。

台灣經濟研究院院長張建一指出，美國大幅度降息，意味聯準會一定有看到多數人沒看到的狀況，像是疫情的嚴重性或實體經濟的下行風險。美國前財政部部長勞倫斯・薩默斯（Lawrence Summers）日前亦提到，他認為美國經濟有8成5到9成機率將進入衰退。（編輯：林孟汝）1090316