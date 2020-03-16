達方去年EPS達3.21元 決議每股配息2.3元

（中央社記者韓婷婷台北16日電）達方電子公告去年財報，第4季單季每股盈餘（EPS）為0.83元；累計2019年全年稅後淨利新台幣9億元，去年EPS為3.21元。達方董事會通過決議，每股配發現金股利2.3元。

達方去年第4季合併營收51.5億元，較上季成長3.8%。稅後淨利2.3億元，稅後每股盈餘為0.83元。累計2019年全年合併營收191.4億元，稅後淨利為新台幣9億元，每股盈餘為3.21元。

達方表示，第4季延續第3季的消費需求，所以營收與獲利和上季相當。2019年全年由於被動元件市場去化庫存緩慢與中美貿易的爭端不斷，影響營收表現。但獲利上，由於背光鍵盤等高階產品與綠能事業營運的顯著成長，讓各項獲利指標表現穩定與健康。

達方指出，今年第1季在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情肆虐全球，面對疫情所造成的不確定性，內部已採取相關措施迅速恢復產能，順利出貨並積極爭取訂單；未來仍將繼續推動對內精實、對外策略聯盟的戰略，從IT與綠能產業中掌握成長契機。

此外，今天董事會決議每股配發現金股利2.3元，股息配發率為71.6%，按今天收盤價28.5元計算，現金殖利率約8.07%。（編輯：楊凱翔）1090316