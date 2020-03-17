經濟衝擊也應超前部署 陳冲籲留意保險業衝擊

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）武漢肺炎疫情蔓延，新世代金融基金會董事長陳冲肯定台灣疫情管控不錯，但也應就經濟生命力把脈，給出全面性藥方，留意電子製造業斷鏈風險，維持金融體系穩定並關切疫情對保險業衝擊。

前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲，今天透過新世代金融基金會發文投書媒體，主題為「院長芳鄰苦等疫情藥方」。

陳冲於文中指出，有間人氣頗旺的小館，位於金華街、緊鄰行政院長官邸，最近貼出公告，因應疫情緊張歇業消毒2個月，相信鄰居院長也心知肚明，目前台灣疫情管控不錯，百姓生命得以維護，但經濟生命的延續，卻是立馬要重視的另一課題。

陳冲認為，疫情的控管，在維護人命，但經濟生命力，則攸關生活之維持。全球疫情雖尚未緩解，但各國已開始超前構劃，祭出各種措施，以因應疫情帶來的經濟危機，反觀行政院雖編列新台幣600億元的紓困特別預算，卻欠缺由上而下的通盤考量，僅由各部會提案後再分配預算，難怪媒體謔稱為貼膏藥式預算。

陳冲表示，至於沒有提案的部會，就不編列預算，但疫情影響的不只觀光、旅遊業，疫情也可能帶來斷鏈危機，衝擊整體產業，為何不見勞動部預算數，不免令人擔憂若疫情造成大量勞工失業，政府該如何處理，在國際金融市場劇烈波動下，也未見支撐銀行、保險業的措施。

陳冲引用經濟學人文章指出，彙整全球政府祭出的5種常見刺激經濟方案，包含降息、減稅、增加政府支出、透過市場操作挹注流動性，以及銀行業給予企業的借貸方案等；就疫情對台灣經濟帶來的傷害，政府應儘速經濟把脈，並給予更積極及全面性的藥方。

陳冲認為，首先，電子製造業身處全球供應鏈的一環，在疫情無法控制、復工進度緩慢時，將面臨大規模斷鏈，半成品或商品無法流通，引發企業資金不足的風險，政府應重視；其次，部分毛利低但周轉率高的產業，對供貨能力和物流要求甚高，當沒有客源時，公司無法周轉，再加上產品附加價值低，將造成公司營運問題。

陳冲指出，再者，紓困須注意金融體系穩定，銀行方面，建議暫時放寬逾放認定標準，維持市場流動性，方便企業調度資金；此外，更應重視保險公司面臨的挑戰，經濟停滯將減緩保單銷量，若央行再度降息，將再對保險公司利息收入造成打擊，逼使須增提責任準備金，加上IFRS 17即將上路，保險業生存愈加困難，若不慎倒閉，將動搖社會安全體系。

最終，陳冲建議，政府應全面了解各行業損失狀況，尋求符合共通標準的產業，給予紓困，幫助其度過上半年的新形態信用緊縮危機；唯有全面關照各產業未來發展，才可在症狀尚未蔓延時，對症下藥、完善治療。（編輯：鄭雪文）1090317