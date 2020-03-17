5G價格戰不戰 井琪：誰殺雞取卵就千夫所指

（中央社記者江明晏台北17日電）5G是否會再度上演價格戰，遠傳總經理井琪今天表示，兩小礙於成本可能殺傷力會少一點，哪家業者沒在499之亂學教訓，想殺雞取卵就是千夫所指。

井琪表示，韓國去年4月5G開台至今，持續推出更多5G服務，台灣開台不算太早，成熟度也更好，對5G用戶滲透率和成長率是好的，期待5G對每用戶平均收入（ARPU）有拉抬作用，但短期效益不明顯，看好明年貢獻度會更高，而5G對營運貢獻要正向的話，可能要2年以上。

5G資費方面，她認為，亞太電信在3.5GHz退出，對產業是好的，但台灣之星拿40MHz對資本來說是「受重傷」，兩者以前扮演低價競爭的角色，礙於成本問題，要在5G做個破壞者的殺傷力推估會少一點。

遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，遠傳5G資費會讓用戶「吃很好、吃很飽、多元豐富」；針對NCC期待吃到飽價格要落在1300元，井琪說，中華電對政府的政策向來支持，遠傳資費應會和中華電類似。

尹德洋表示，觀察2014年4G開台的12個月，遠傳從3G升級4G的用戶占20%至25%左右，而去年韓國5G開台，升級速度約是12%到15%之間，因此推估5G首年升級比率約在15%到22%之間，仍看好換機的剛性需求，到時會有5G手機補貼，沒有那麼悲觀。

至於是否5G會再度上演價格戰，她表示，若大家在「499之亂」沒學到教訓，就「非常丟臉」，5G成本重，哪一家業者要「殺雞取卵」就是千夫所指，但他相信，各家業者推出來的網路品質會有不同。

遠傳先前稱「電信三雄將變兩雄」，台灣大總經理林之晨日前以財報成績反擊，指台灣大已脫離 「電信慘業」，盼剩下的兩雄找到新成長引擎。

井琪表示，跟林之晨是「君子之爭」，也同意不是用頻譜大小來決定市占，但她認為80MHz、90MHz就是一個層次，40MHz、60MHz是另一個層次；她坦言，如果純比較行動業務，遠傳做的比台灣大好，但台灣大的營收和獲利是電信加上電商一起，而遠傳也有EBU（企業客戶事業群），也要多努力，但她自己就不會對還有一半在電信業的同仁說「你們在電信慘業」，電信要升級也是台灣大逃不了的功課。

井琪指出，遠傳不單是對股東，對顧客「要做就要做到最好」，她接收到董事長的指令就是「在5G競標不惜血本，在網路就是要花錢，該多少就多少，沒有錢的上限」，強調這條路會走很穩。

而針對共頻共網是否還有合作空間，遠傳坦言，中華準備7月開台，遠傳不會落人後，近期會加速開台，不用急著去找夥伴，因為遠傳「頻譜充足」，但未來絕對有共頻共網的可能性，但強調要「雙贏」或「多贏」不然沒有必要。

此外，電信三雄近期股價震盪，遠傳股價更陷入60元關卡保衛戰，井琪表示，投資是看長期，畢竟電信是特許行業，競爭門檻高，遠傳今年配發每股現金股利3.25元，雖未如多年來慣例配發的3.75元水準，但盈餘分配率也達121%。（編輯：蘇志宗）1090317