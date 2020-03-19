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宏達電防疫概念上身 股價逆勢走揚

最新更新：2020/03/19 10:00

（中央社記者江明晏台北19日電）防堵武漢肺炎疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心借助科技之力，宣布攜手宏達電與LINE確保防疫措施落實，宏達電晉升防疫概念股，股價近期反彈大漲，今天早盤逆勢漲逾6%。

武漢肺炎疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心18日宣布攜手宏達電（HTC）與LINE，以電子化加速入境資料檢核及程序，結合後端「電子圍籬智慧監控系統」，透過手機定位方式掌握行蹤，以確保落實防疫措施。

指揮中心表示，因應旅遊建議等級提升，入境居家關懷人數增加，接下來將由HTC規劃設計，透過通訊軟體LINE的LINE Bot系統平台自動化運作，讓居家檢疫者可以透過LINE Bot主動回報健康狀況，並取得防疫相關協助資訊，分擔第一線關懷人員的作業負擔。

宏達電正式擠身防疫概念股，在台股今天遍地哀鴻中，早盤逆勢大漲逾6%，至28.6元，

此外，宏達電日前宣布推出VR多人協作和遠端會議軟體VIVE Sync用戶可通過虛擬實境技術進行虛擬實境會議，宏達電也將舉行業界首創、在線真人互動的虛擬實境（VR）VIVE生態大會，宏達電董事長王雪紅、執行長Yves Maitre、中國區總裁汪叢青都將以VR角色進行會議。（編輯：張均懋）1090319

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