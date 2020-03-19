外資降財測蘋概股綠臉 大立光早盤獨撐紅盤

（中央社記者韓婷婷台北19日電）武漢肺炎疫情衝擊，市場擔憂新機延遲，美系外資調降iPhone三大組裝廠，加重市場恐慌情緒，相關概蘋股表現續弱，今天盤面僅股王大立光早盤獨撐紅盤。

不過台股盤中跌幅擴大，加權指數大跌逾500點，大立光股價也翻黑，跌3.33%，來到新台幣3480元。

蘋果18日在官網發布新品，在線上直接推出全新iPad Pro、MacBook Air與MacMini，搶攻教育市場，iPad Pro首度晉升為雙主鏡頭，加入超廣角相機，並推出具觸控式軌跡板的巧控鍵盤成亮點。

美系外資預估，今年蘋果iPhone組裝廠出貨年增僅有3%，低於原本預估的7%，尤其看淡緯創後市表現，因中國連接器大廠立訊精密可能加入蘋果組裝供應鏈，為緯創帶來壓力，調降鴻海、和碩、緯創獲利與目標價預估。

美系外資將緯創評等從中立降至不如大盤，因武漢肺炎疫情衝擊中國以外市場，加上iPhone新機可能延後發表，下調今年iPhone組裝廠出貨預估，維持鴻海、和碩優於大盤評等，目前股價具吸引力，且毛利率逐漸改善，在iPhone組裝廠中，偏好依序為鴻海、和碩、緯創。

蘋果新機進度可能受到疫情影響，因應疫情遠端教學、遠端視訊會議等需求，蘋果無預警發表新款iPad Pro與MacBook Air與MacMini，主打教育市場。全新iPad Pro加入超廣角相機，可搭配具有觸控式軌跡板的鍵盤；MacBook Air則首度配備4核心處理器。

智慧手機朝向多鏡頭發展，平板iPad Pro也首度晉升為雙主鏡頭，支援超廣角與光學雷達（LiDAR）掃描儀大升級，為鏡頭廠的產業長期趨勢加分，也是大立光今天能獨強的主因；另一檔鏡頭廠玉晶光早盤原主也力撐在紅盤表現，唯在融資斷頭賣壓，籌碼鬆動下多殺多，股價快速跳水，跌幅一度逼近9%。

遭外資降評的緯創今天早盤跌幅也一度超過5%，股價最低來到19元；鴻海及和碩跌幅也都有2%，持續破前低；其他蘋概股跌幅更慘重，華通、嘉聯益躺平跌停；包括台積電、台郡、GIS-KY、美律、康控-KY、臻鼎-KY、穩懋等跌幅都超過5%。率先宣布實施庫存股的可成跌幅稍輕。（編輯：黃國倫）1090319