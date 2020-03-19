黃崇哲：降息對提升經濟有限 應超前部署產業轉型

（中央社記者劉姵呈台北19日電）武漢肺炎疫情全球蔓延，金融研訓院院長黃崇哲今天表示，央行降息救市對提升實質經濟有限，政府應超前部署產業轉型，讓醫療、財政等可跨域合作，開創多元的線上服務，強化自身抵抗力，再創經濟奇蹟。

武漢肺炎疫情延燒，爆發全球股災，金融研訓院院長黃崇哲今天表示，美國聯準會（Fed）連2次降息都無法止住失血過多的股市，如同骨牌連環倒，而民眾的資產也大縮水，在此艱困時期，他呼籲政府應超前部署產業轉型，強化自身抵抗力。

黃崇哲回顧，2008年金融海嘯後，聯準會量化寬鬆的救市手法，讓金融市場表面繁華，資金大舉流入金融市場，但一路走低的利率，解釋了金融市場熱絡，卻對提升實質經濟相對有限。

他認為，全球經濟體質尚未恢復，此時爆發疫情，讓金融市場更加劇烈震盪，經濟活動也因疫情停擺，全球經濟動能戛然而止，衰退恐不可避免。

黃崇哲也表示，「全球央行都忙著降息救市，但降息不會讓病毒立刻消失，也讓人民更加擔憂自己的退休金、資產大縮水。」

然而，在全球陷入恐慌之際，黃崇哲表示，台灣政府這次在疫情發生就超前部署的防疫成效，獲得國際的肯定，他建議，除了紓困方案儘快落實外，在擴張性財政政策與結構改革，應扮演更積極的角色。

首先，他認為可透過財政手段來設計前瞻性的金融商品，且此商品要能讓人民的資金有穩定、受保護的感覺，舉例像是已停發許久「中央政府乙種建設公債」，這類具備最低利息保證及公共建設鎖定功能的金融商品，在全球利率走低、利差消失時，可協助金融產業再生。

另一方面，黃崇哲認為，政府也可從防疫過程找到新商機，像是利用開放資料，讓醫療、教育、財政等跨領域都能合作，還有口罩2.0版本電子支付轉帳的聯合創新，這些創新模式都可深思。

他表示，政府可利用疫情期間研究更多元的線上服務，甚至央行數位貨幣的發行、電子身分證的運用空間，都可進一步探討與規劃，提供規劃未來全新公共服務的基礎，台灣也能有全新產業面貌。

儘管內需產業近期衝擊不少，黃崇哲建議，政府可針對觀光餐飲，思考補助環境衛生改進投資與電商數位化設備投資，當疫情稍緩，可擴大對國際宣傳，提升台灣整體服務附加價值。此外，讓健康促進與長照產業走向市場化，甚至推出遠端醫療。

黃崇哲說，「危機就是轉機」，儘管疫情升溫，但台灣政府仍應穩住，就如同超前部署的防疫成效，並結合前瞻的產業金融振興，讓台灣在國際經濟秩序重組過程中，搶得全新再發展的契機，讓全球看到台灣不只有防疫奇蹟，台灣經濟奇蹟也將再現。（編輯：黃國倫）1090319