更多編輯台推薦新聞：
早安世界》非本國籍今天起限制入境 所有入境者居家檢疫14天
早報

早安世界》非本國籍今天起限制入境 所有入境者居家檢疫14天

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣
國際

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩
國際

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台灣是否進入社區傳播 陳時中：仍有一條件不符
首頁 / 產經

聯亞成功開發武漢肺炎檢測試劑 美國同意使用

最新更新：2020/03/19 14:55

（中央社記者張建中新竹19日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，聯亞生技集團經過2個月努力後，成功開發出抗體血液檢測試劑，已獲得美國相關單位同意可緊急使用。

聯亞生技集團(UBI)成立於1985年，主要致力透過主動免疫或被動免疫機制來發現、開發和商業化可應用於重大慢性和傳染疾病的免疫治療和疫苗產品。1998年獲政府邀請，合資成立聯亞生技開發，致力單株抗體、蛋白藥品及特殊學名藥開發。

新竹科學園區管理局今天召開記者會，邀請聯亞生技集團在檢測試劑等方面的研發成果。

聯亞生技表示，2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）爆發時，曾運用集團的合成肽病毒抗體檢測試劑技術平台，在4個月內設計出可以診斷SARS病毒感染的抗體檢測試劑。

針對這次武漢肺炎，聯亞生技指出，經過2個月的努力，已設計出病毒抗體血液檢測試劑，並與國際合作夥伴進行大規模測試，於16日向美國FDA（美國食品暨藥物管理局）提交緊急使用前授權申請案。

聯亞生技表示，目前已獲美國同意可緊急使用，將提供予西雅圖與舊金山衛生單位進行檢測。

聯亞生技同時針對武漢肺炎開發高精準設計型疫苗、次單位疫苗與蛋白質藥，期能提供全方位解決方案。（編輯：張均懋）1090319

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報