法人：美股長線投資價值浮現 緊盯3個利空測試

（中央社記者韓婷婷台北20日電）武漢肺炎疫情快速在歐美擴散，美股短短1個月自高點以來跌幅高達3成。法人認為，美股長線投資價值浮現，但仍有3個利空測試，建議先以防禦類股為主，觀察航空與飯店類股是否落底。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，道瓊指數本益比從21倍跌至14倍，標普500指數本益比從22倍降至15倍，已是歷史正常區間的低點，過去只有發生系統風險時才會異常低於15倍，研判目前發生系統風險的機率仍低，美股長線投資價值浮現，但短期還有3個利空測試，即美國確診人數急速攀升、4月中旬企業財報公布及債券市場流動性有待緩解。

郭智偉指出，美股這波跌勢，已在反應疫情造成經濟活動受損的影響，現在金融市場大幅震盪，最主要根源來自於投資人擔憂疫情造成全球景氣衝擊，未來1個月仍充滿不確定性，有3個重要觀察點，首先是美國近日加速放大檢測能量，使得每日新增病例數據快速增加，全美確診人數已破萬，當數據急升至高峰時，可能引發恐慌再度令金融市場震盪，在每日新增確診人數緩和下來後，第一個警報才算解除。

第2個觀察點是企業獲利下修程度，美股將於4月中發布財報，市場已有心理準備第1季財報數字會受到影響，主要歐美地區開始在3月全面受到疫情影響，企業在正式發布財報前也會先獲利示警，消息面上會引發股市波動，但更重要的是企業對第2季業績與財測展望，如果比市場預期還差，難免再度引發一波修正。

第3個觀察點是債券市場的流動性問題，郭智偉表示，美國聯準會（Fed）3月連續2次降息至接近零利率，降幅達6碼，啟動7000億美元的量化寬鬆計畫之後，又重啟商業票據融資機制，一連串作法其實不是在救股市，而是在救企業與債市流動性問題，在紓解金融市場因投資人恐慌拋售各類資產變現所引發的流動性問題，尤其是美國10年期公債是無風險的基準，也是流動性的重要指標，近期因市場混亂造成流動性緊縮，若能持續緩解，有助緩和金融市場波動度與投資人恐慌。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，Fed 3月來已緊急降息6碼，在此情況下，現金收益再降低、10年債殖利率低檔盤旋，只有股市能帶來較高報酬，目前S&P500本益比已經大幅回落至15倍以下，迅速反應了對於經濟的不確定性，因此儘管很難預測市場何時與是否落底，但目前美股超跌，正是撿便宜良機，長線投資人可考慮分批進場。

蘇聖峰指出，包括網路經濟、生技製藥、資料中心為3大疫情受惠產業，包括網路醫療、遠距辦公、線上教育等產業，在疫情衝擊下，近期需求反而大幅提升；疫情發酵，使得藥物、疫苗與公衛議題驅動市場需求增溫；資料中心也是近期相對受惠的科技產業，包括Google、Facebook、Microsoft等大廠都表示將增加雲端基礎設施資本支出。（編輯：楊玫寧）1090320