震旦行認列大陸轉投資所得稅 每股少賺0.63元

（中央社記者吳家豪台北23日電）辦公設備通路商震旦行今天召開董事會通過2019年財報，全年稅後淨利新台幣13.75億元，年減10%；每股盈餘（EPS）6.12元。因增加認列大陸事業轉投資收入所得稅1.41億元，影響EPS 0.63元。

震旦行董事會中也決議通過配發現金股利每股6元，若以今天收盤股價81.5元計算，震旦行現金殖利率為7.4%。

震旦行去年第4季合併營收33.62億元，年減11%；稅後淨利3.57億元，年減10%；因增加認列大陸事業轉投資收入所得稅0.41億元，影響第4季每股盈餘0.18元；若扣除此部分比較基礎差異，第4季稅後淨利3.98億元，年增1%。

震旦行2019年全年合併營收136.05億元，年減5%；稅後淨利13.75億元，年減10；因增加認列大陸事業轉投資收入所得稅1.41億元，影響全年每股盈餘0.63元；若扣除此部分比較基礎差異，震旦行去年全年稅後淨利15.16億元，較2018年減少0.07億元。

展望未來策略，震旦行表示，辦公設備（OA）事業將整合軟體加硬體，提供智慧辦公解決方案，協助顧客提升辦公效率；另將推動大陸商業模式變革，並建置智能客服中心，導入各項服務平台。

針對家具事業，震旦行指出，將完善品牌管理與供應鏈管理，持續與國際級設計師合作開發新商品，並強化研發、生產、交貨及售後服務。3D事業將聚焦工業級應用，例如汽車、鞋業、電子產業等，發展產業整體解決方案。（編輯：林孟汝）1090323