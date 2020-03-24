蘋果解除限購令供應鏈逐步復工 概念股來勁

（中央社記者韓婷婷台北24日電）蘋果供應鏈復工率逐步拉升，蘋果解除限購令，市場正向解讀產業鏈逐步走出谷底，激勵近來備受壓力的蘋概股反彈，包括玉晶光、茂林-KY、緯創、和碩等股價表現強勁。

蘋果官網宣布，取消大中華區與美國iPhone限購2部的禁令，市場認為對相關供應鏈來說是好消息，意味供應端已出現明顯改善，整體供貨最艱難的時刻已經過去。

隨著供應鏈生產端秩序陸續恢復，蘋概股今天也見到止穩反彈走勢，其中以玉晶光、茂林-KY、緯創強鎖漲停最強勢，下游組裝廠和碩、廣達、PCB廠臻鼎-KY、華通、台郡、砷化鎵大廠穩懋漲幅都在8%以上，帶動蘋概族群全面勁揚。

據相關供應鏈廠商表示，目前各地的人工流動已恢復正常，招工也在3月下旬見到顯著加速，物流也逐步恢復中，整體供貨秩序可望加速回到正軌，供應端問題暫解，不過現階段反而較擔憂的是歐美疫情擴散對市場需求端的衝擊有多大。

其中生產線集中湖北重災區受到最大影響的PCB產業及需要大批人工的下游組裝廠復工率都逐步拉升，營運可望陸續重回成長軌道，化解產業鏈卡關的問題。

多鏡頭及規格升級加上應用擴增帶動產業動能，光學鏡頭廠高階需求仍佳，玉晶光強調目前訂單並沒改變，也沒聽說砍單。大立光則預期3月營收將較2月成長。

蘋果筆電散熱大廠雙鴻表示，目前生產線已回到正常，由於遠端視訊會議、遠端教學等大量需求帶動筆電訂單強勁，持續全力趕工因應客戶拉貨，另外包括遊戲機繪圖晶片卡散熱、伺服器及手機等需求也很強，業績可望自3月起回升，第2季營運看好。

電池大廠新普表示，主要客戶拉貨積極，大陸廠近期招工加速，已逐步回到正常狀態，3月下旬開始幾乎所有客戶拉貨都陸續回到正常，不少客戶拉貨積極，尤其平板、手機及周邊零件及筆電等訂單都很強。預計4月就可以重回正常軌道並全力趕工滿載生產因應客戶需求。

機殼大廠可成也指出，3月底前將回到正常水準。PCB業者表示，中國最壞狀況應已過去，隨復工率回升，第2季營運將好轉。（編輯：黃國倫）1090324