Fed火速降息 瑞銀：美元流動性緊縮將逐漸消退

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）對近期美元一波走強趨勢，瑞銀（UBS）分析，動能來自美元流動性緊縮，但隨Fed迅速出手降息、擴大貨幣寬鬆，估幾個月內壓力就會消除，估下半年亞幣將彈升，其中看好人民幣、韓元、印尼盾及印度盧比。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情持續衝擊全球主要市場經濟及金融表現，美國聯準會（Fed）日前兩次緊急降息合計共6碼，基準利率來到0%-0.25%區間，近乎零利率，並祭出無限量化寬鬆（QE），全球央行也陸續吹起降息風，針對全球貨幣未來走勢，瑞銀今天舉辦電話會議。

瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯分析師陳得能分析，疫情不論對亞洲、歐美地區等經濟發展，全都帶來負面衝擊，各國也紛紛採取一致的貨幣寬鬆政策，因此疫情及降息、QE對貨幣走勢的影響反而是平等、中性；美元流動性緊縮，才是推動美元走升的主要推進力。

陳得能指出，回顧2008年雷曼兄弟破產、金融危機時，美元流動性也曾出現緊縮，當持續2至3個月情況才減緩，不過預計這一波美元流動性問題會更快解決，因比起2008年，Fed在雷曼兄弟破產後數月才進行因應，相較這次則出手迅速，相信流動性緊縮持續1至2個月後就會逐漸消退。

陳得能表示，雖然美元指數昨天一度回弱，但流動性緊縮壓力仍然未減，預估美元走勢仍具有波動性；等美元流動性緊縮逐漸消退後，下半年亞洲貨幣及主要國家貨幣相對美元，將回到復甦上升趨勢。

舉例來說，人民幣兌美元目前約7.07元左右，在中國經濟成長下半年可能明顯反彈、復甦，以及美中貿易戰趨於和緩前提下，估人民幣下半年將升至6.7至6.8元區間；歐元兌美元目前為1.07元至1.08元水位，預估下半年將走到1.15至1.19元區間。

至於看好哪些亞幣，陳得能指出，假設人民幣兌美元年底升至6.7元，換算升幅約5%，雖然升幅相較其他貨幣不大，但在亞洲區為相當平穩的貨幣，具吸引力。若從波動性來看，韓元屬於「高風險高回報」的選項，此外也看好印尼盾、印度盧比等高息貨幣。（編輯：趙蔚蘭）1090325