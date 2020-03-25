中華電信遠傳5G計畫書 NCC審核通過

（中央社記者蘇思云台北25日電）5G開台進度正緊鑼密鼓進行，NCC今天審核通過中華電信、遠傳電信5G業務事業計畫書，未來1到2周內若審查完成2家電信資通安全維護計畫，就能率先獲得5G行動寬頻籌設許可。

NCC主任秘書蕭祈宏在例行記者會上表示，NCC通過中華電信與遠傳電信行動寬頻業務事業計畫書變更案，中華電信、遠傳電信都將依循國際5G通案，優先採用非獨立組網（Non-standalone）完成5G開台，後續再視市場發展、環境推進及技術演變，轉換為獨立組網（standalone）模式，好提供全面性的5G服務。

蕭祈宏解釋，5G技術分成獨立系統跟非獨立系統2種，如果業者的5G系統是架構在4G網路之下，就屬於非獨立組網，這也是目前全球5G技術主流，估計要3到5年後才可能看到5G獨立組網。

中華電信、遠傳電信通過的計畫書中，描述包括標得3500MHz及28000Hz頻率應用計畫、未來5年電波人口涵蓋率、銜接4G到5G資費、相關消費者保護及個人資料保護措施等內容。未來1到2周NCC將審查2家業者的電信資通安全維護計畫，若通過就能獲得5G行動寬頻籌設許可。

蕭祈宏表示，目前NCC已經收到5家電信業者事業計畫書，第1階段中華電信、台灣大哥大與遠傳3家電信業者的計畫書，審議委員會都已初步通過，台灣大哥大涉及跟亞太電信的合作，還需補充資料，預計下週就會討論。

NCC表示，為了審查上述申請案，邀集通訊技術、財會經濟、消費者保護等領域共11名專家學者，組成審查委員會辦理初審作業，再提NCC委員會複審。（編輯：鄭雪文）1090325