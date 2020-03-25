大愛頻道制訂製播規範 獲NCC換照許可

（中央社記者蘇思云台北25日電）大愛頻道因戲劇停播與涉己事務報導爭議，導致換照一度卡關。NCC表示，戲劇停播無重大疏失，加上大愛頻道已制訂涉己事務報導規範，因此今天同意換發執照。

國家通訊傳播委員會（NCC）諮詢委員會在3月4日第899次委員會中，曾對大愛戲劇「智子之心」無預警下架，以及2015年「內湖購地案」涉己事務報導引發的爭議有意見，導致大愛頻道換照一度卡關，由於執照期間到2020年4月14日，會後也立即請慈濟基金會人員到會說明。

大愛頻道戲劇節目「智子之心」曾在2018年5月無預警下架，原有35集內容，沒想到在5月10日、11日播完2集後就斷播，當年4月到6月之間，大愛頻道也因此收到48件客訴案。

NCC主任秘書蕭祈宏說，慈濟相關人員到會表示，戲劇停播是電視台自己決定下架，而非外界質疑的國台辦力量介入，下架主因是戲劇講述歷史事件，播出後需要考慮各方族群反應，坦言確實考慮不周，未來如果有多方關係人的部分，會多加考量、避免爭議。

蕭祈宏解釋，大愛頻道後來在3月11日制訂「涉己事務製播處理原則」，並納入自律規範之中，製播原則包含5項目，分別是新聞專業自主原則、遵循利益揭露原則、公共利益原則、多元平衡原則、比例原則。「涉己事務不是不能報導，但要有多元跟平衡面向來做報導。」蕭祈宏說。

NCC表示，整體來看，大愛頻道戲劇節目停播，並無重大疏失，但需要改善內控編審機制，加上已制訂涉己事務報導規範，因此同意大愛頻道換發執照，要求大愛頻道改進相關事項，未來辦理情形也將列入評鑑換照審查重點。（編輯：楊凱翔）1090325