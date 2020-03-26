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國發會：不希望ECFA受到政治因素影響

最新更新：2020/03/26 15:57

（中央社記者潘姿羽台北26日電）兩岸經濟合作架構協議（ECFA）面臨10年之期，國安局研判中國有可能中止ECFA，轉移內部壓力。國發會主委陳美伶今天表示，如果中止，台灣經濟當然會有衝擊，希望協議不要因為政治因素受到影響。

ECFA今年屆滿10年，國安局長邱國正日前於立法院答詢時指出，中國「的確有這個可能」在疫情壓力下，中止與台灣的ECFA，轉移內部壓力；此言一出，引起各界擔憂一旦ECFA中止，將衝擊部分產業。

立法院經濟委員會今天邀請國發會、經濟部、農委會等部會報告，多位立委質詢時均問及對ECFA中止的影響評估。

陳美伶表示，ECFA並沒有提到自然中止的規定，目前也沒有收到任何對方說要中止的訊息，「我們當然希望不要因為政治因素而影響」，也會努力讓這種情況不要發生。

也有立委詢問，ECFA若未能持續，是否會對台灣經濟產生影響，陳美伶回應「當然會有影響」；經濟部次長林全能則說，ECFA早收清單有500多項貨品，涵蓋化學品、機械、汽車零組件等，如果發生最壞狀況，上述相關產業就會受影響，因此就經濟部立場，當然不願意見到ECFA中止。

農委會官員表示，農委會已經有系統地進行評估ECFA可能被中止的議題，並針對外銷中國占比較高的水果品項，幾年前就開始推動分散市場，但力道還不足，會繼續加強。1090326

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