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台廠防疫火線專題／17年前壓箱寶 台灣做出第一件P3級防護衣
首頁 / 證券

展望台股表現 法人：疫情未緩短期震盪格局

最新更新：2020/03/29 15:36

（中央社記者潘羿菁台北29日電）美國祭出2兆美元經濟振興方案，利多出盡之下，美股週五下挫915點；展望本週台股走勢，法人表示，儘管外資賣超力道逐漸放緩，但台股積極進場者也不多，歐美疫情獲控制之前，台股將受美股牽制呈現震盪格局。

美國近代規模最大紓困方案2兆美元抵定推出，繼聯邦參議院後，聯邦眾議院也表決通過此案，但是美股利多出盡，大盤全天都在平盤以下遊走，最後道瓊指數下跌915點收在21636.78點。至於台股27日上下震盪263點，終場下跌37.44點，收在9698.92點。台股周線收紅。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，全球疫情仍在擴大、但急跌後的全球市場在各大政策挹注下，展現難得的大反彈；現階段，台股波段跌幅大，在政策面利多的支持下，反彈實屬合理，新增病例數未見下滑，積極進場者不多，以致盤面呈現量縮格局，盤勢也呈現大幅震盪格局。

廖哲宏表示，全球央行全力聯手救市，繼美聯準會祭出無限QE，歐洲央行也宣布取消購債上限，政策面利多營造近日股市的反彈。但能否續航，還倚賴疫情能否有效得到控制。

另外，廖哲宏也提醒，目前物流並未中斷，中國也積極復工力拚刺激經濟回溫，歐美品牌則是加速整理庫存；預期電子業短期不會有太差的營收；但是考量到終端需求必受疫情影響，若無法快速回復常軌，預期6到7月可能出現較大幅度的去庫存動作，需要留意。（編輯：黃國倫）1090329

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