疫情重創國際金融市場 央行：台股匯市相對穩定

（中央社記者潘姿羽台北29日電）武漢肺炎疫情重創國際金融市場，美股更如同坐「大怒神」一般，動輒千點震盪，不過這段期間，台灣股匯市相對穩定，央行指出，台股具有高殖利率優勢，吸引逢低承接買盤所致。

立法院財委會30日將邀請財金部會就「世界各國為因應新冠肺炎之衝擊，採取對策對我國財政、金融、經濟整體環境所造成之影響與政府因應之道」進行專案報告，中央銀行的書面報告已於周末出爐。

報告內容指出，肺炎疫情迅速擴散全球，導致國際金融市場劇烈震盪，不過台股及新台幣表現相對穩定。

央行分析，全球受到疫情擴大影響，自去年底至今年3月27日，主要股價指數均下跌，其中以德國股市跌27.30%、英國股市跌26.94% 以及道瓊指數跌24.18%，跌幅最重；台股因具有高殖利率優勢，吸引逢低承接買盤，跌幅因而較小，為19.16%。

匯市方面，央行表示，去年底至今年3月27日，美元指數上漲2.05%，其他主要貨幣（瑞郎及日圓除外）則對美元貶值，不過新台幣表現仍相對穩定。

央行表示，新台幣對美元匯率雖受到外資匯出入台灣，波動幅度加大，自去年底30.106元貶至3月27日的30.236元，貶幅僅0.43%，變動不大，相較之下，韓元貶幅達4.48%，人民幣也貶了1.78%。

匯銀人士也說，台灣疫情和其他國家比較相對輕微，經濟基本面穩健，因此在亞幣當中，確實相對抗跌。（編輯：趙蔚蘭）1090329