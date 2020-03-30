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美股激情後再挫 台股提防整理

最新更新：2020/03/30 08:40
台股27日小跌收9698.92點，週線也大漲464.8點，投顧認為，短線漲幅攀高，提防整理。（中央社檔案照片）
台股27日小跌收9698.92點，週線也大漲464.8點，投顧認為，短線漲幅攀高，提防整理。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北30日電）疫情攪局，美祭2兆美元經濟振興方案，但利多出盡，美股道瓊指數上週五重挫915點，不過週漲已近13%，台股27日小跌收9698.92點，週線也大漲464.8點，投顧認為，短線漲幅攀高，提防整理。

美股道瓊指數上週五重挫915點，連3紅漲勢中斷，但上週飆漲近13%，締造82年來最佳紀錄，揮別過去兩週跌幅都達雙位數的慘況。標普500指數與那斯達克指數週線分別大漲10.3%、9.1%，都締造2009年以來最佳表現。

台股27日加權股價指數終場收在9698.92點，下跌37.44點，跌幅0.38%，成交值來到新台幣1801.6億元。不過台股上週週線收紅，大漲464.8點，擺脫之前連續2週重挫2982點的陰霾。

台股27日三大法人合計賣超新台幣127.61億元。自營商賣超40.49億元，投信買超8.97億元，外資及陸資賣超96.09億元。

日盛投顧指出，台股本波從低點8523點上漲到盤中高點9954點，大漲1431點，漲幅達16.78%，短線漲幅攀高，必須留意何時反彈結束進行整理，整理完可能也再做上攻，短線台股可留意汽車零組件、生技股、業績成長股、高殖利率股、庫藏股等。

疫情掀起遠距教學與在家工作熱潮，導致筆電供應吃緊，業界傳出「台灣雙A」宏碁、華碩不約而同要在印度開漲價第一槍，調漲當地產品售價至少7%，未來漲價風潮是否蔓延至歐美等市場，值得關注。

聯發科受印度停工影響，近期又傳出手機晶片大客戶傳音擬下修全年手機出貨量，拉貨力道可能自4月起開始減少，市場將觀察股價表現。（編輯：黃國倫）1090330

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