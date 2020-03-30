保留資金因應疫情衝擊 巨大每股賺9元配4.6元

（中央社記者潘智義台北30日電）巨大集團今天公布，去年每股稅後盈餘新台幣9元，董事會通過擬配發現金股利每股4.6元，較過去幾年配息率略低，主因預期今年全球經濟受疫情衝擊，故保留資金以利長期發展。

巨大今天發布2019年合併營收為634.5億元，較2018年成長5.3%，創歷史新高；2019年稅後淨利33.7億元，較2018年成長17.8%，每股稅後盈餘為9元。

巨大說，2019年配息率略微降低，主要考量集團長期發展策略，為增強智慧製造、短鏈供應、增強物流效率的布局，加上預期今年全球經濟受疫情衝擊，故保留資金以利長期、永續發展。

巨大強調，2019年主要成長動能來自歐洲電動自行車熱銷，及中國內銷市場回溫。自有品牌業務在全球主要市場表現，以捷安特歐洲公司最為亮麗，營收較2018年有兩位數的成長，其中自有品牌電動自行車，在歐洲迎上銷售熱潮，銷售量較2018年成長超過4成。

捷安特美國公司因產品優化，營收也有個位數成長，捷安特中國公司受惠於內銷市場需求回溫，2019年銷售量同步成長，全年營收以人民幣計達兩位數成長，表現優於預期。

在製造方面，巨大指出，集團位於中國昆山及天津的工廠已經恢復正常營運；新建匈牙利廠將於今年中開始投產；高級車生產基地台灣廠則持續強化自動化生產。(編輯:鄭雪文)1090330