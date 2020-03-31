資誠籲台商因應疫情管好成本 別淪賣火柴小女孩

（中央社記者吳佳蓉台北31日電）武漢肺炎疫情持續，資誠（PwC）針對美、墨企業進行調查，96%企業認為疫情對營運產生顯著影響，高達8成預估今年獲利將下滑；台商同樣大多預期營收將衰退，建議盡快做好成本控管，別淪為「賣火柴小女孩」，把火柴劃盡、無以為繼。

資誠聯合會計師事務所今天發布針對美國、墨西哥客戶所進行的「新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情財務長調查」，並同步分享對台灣方面的觀察。

調查顯示，高達96%美、墨受訪企業認為，隨著疫情全球擴大，其營運將受到顯著影響，其中有87%認為影響將達到「重大」等級，最擔憂的3個面向為全球性經濟衰退、財務衝擊及消費減少或信心下滑；同時，高達8成企業預計今年獲利將因疫情影響下滑，49%已考慮調整財務目標。

調查指出，55%受訪企業表示將因應疫情調整公司計劃，其中13%反應，這些改變將非常顯著，舉例來說，有42%公司正在考慮改變其供應鏈，如短期替代性採購策略；值得留意的是，企業可能因此展開更全面的供應鏈重組，使亞洲運營模式多樣化。

資誠數位經濟負責人劉鏡清示警，這些變化恐影響台商在對岸及東南亞的布局，企業應及早準備因應，以免商機盡失；針對疫情衝擊，觀察台商看法與美、墨企業類似，認為今年營收將衰退者居多，認為會成長者較少。

劉鏡清建議，因應疫情，企業應盡快回收應收帳款，做好成本控管，想確保永續經營，就須持續增強競爭力以確保營收與利潤，以免如安徒生童話裡的「賣火柴的小女孩」，在寒冷的冬夜，為了維持幻影，不斷劃下火柴，當點完最後一根火柴後，卻無以為繼。

劉鏡清指出，具體來說，企業可做好6大步驟，以完善因應疫情，步驟依序為評估所有具影響的風險因子、衡量風險因子的數據、監測風險因子、縮小風險影響、建立企業風險意識與文化，及成立風險管理組織。

另一方面，劉鏡清提醒，疫情爆發對消費者習慣的長期影響很難預測，面對某些市場或商業模式的變化，有些公司已開始調整策略因應，建議公司應指派一位負責評估和衡量疫情對其經營的核心業務和市場的長期影響的高階主管，甚至組成團隊或找顧問公司協助，及時調整商業模式爭取更多業務，化危機為轉機。（編輯：楊凱翔）1090331