研華攜手台中榮總與工研院 啟動智慧醫療平台

（中央社記者吳家豪台北1日電）因應武漢肺炎疫情，工業電腦廠龍頭研華攜手台中榮民總醫院、工研院產科國際所，啟動智慧醫療照護平台，可串連患者從出院到返家後照護需求，減少病人往返醫院頻率。

此次合作以研華WISE-PaaS數據應用平台建構民眾返家照護管理App，從住院開始串連返家慢性病照護流程，前期先以血糖不穩的病人照護為主。

研華表示，透過建立與病人居家健康照護資訊與服務互動的雲端平台，將有助於醫院將院內智慧化的照護延伸到病人返家後的康復生活中，使醫院能更容易對病人進行遠端病情康復管理。

研華智能服務事業群副總經理江明志指出，此次研華以人工智慧（AI）驅動的WISE-PaaS數據應用平台以及WISE-STACK私有雲的解決方案，與台中榮總合作，期望藉此彙整醫療資訊與生理數據，以AI分析具關鍵性的指標，協助醫護團隊即時發現狀況並加以處理，希望未來能進一步協助達成採取預防性措施的輔助判斷。

台中榮總院長許惠恒表示，藉由本計畫的驗證與推動，期待可擴展至更多慢性疾病照護，連結更多服務項目，且因應疫情影響，醫護人員可以透過遠端數據分析，主動掌握病人生理量測數值，同時能與台中榮總建置的App連結，利用互動式24小時線上健康諮詢及Chatbot智慧語音機器人，主動解決病人出院返家後的健康照護及後續門診等病情追蹤問題。（編輯：黃國倫）1090401