防疫情擴散 多家企業到過警示景點者居家辦公14天

（中央社記者劉姵呈、吳佳蓉、潘姿羽、吳家豪台北6日電）清明連假後，為防堵肺炎疫情擴散，多家業者啟動國內旅遊史調查，並要求曾前往11個熱門風景區旅遊的員工及其同住眷屬，無論是否有過夜，即日起採行居家辦公或自主健康管理12天至14天。

自1月底2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延初始，金融業就啟動部分部門人力異地辦公措施，為的就是防止群聚感染，進而影響公司營運及客戶權益。為了避免疫情擴散，疫情指揮中心今天也宣布，清明連假出遊民眾，可能增加群聚感染風險，盼自主健康管理14天，金融保險業與大型會計師事務所紛紛跟進。

為了確保客戶與員工健康，富邦金控5日率先開第一槍宣布，員工或同住親友如果曾在清明連假期間，前往政府提醒的11個台灣熱門風景區與景點者，無論是否過夜，即日起自4月17日都必須改為居家辦公。

國泰金控及新光金控當天快速跟進，要求清明連假期間有旅遊史的員工立即回報外，即日起自17日，改為居家辦公；其他正常上班的員工，全部必須全程帶口罩辦公、且早晚量測體溫。國泰也調查，春假期間曾赴公告熱門景點的員工約近1200位。

中信金控要求清明連假期間有旅遊史的員工必須「加強自主管理」；同時，即日起自17日，其他員工上班時間必須「全天候戴口罩」，並將視疫情狀況採取相關因應措施。

開發金控今天跟進表示，清查集團員工或其同住者，連假曾赴國家級警報11景點，總計約有330位，即日起開始居家辦公14天。

外銀部分，花旗銀行宣布，員工或同住親友於連假期間曾前往11景點者，為降低接觸感染風險，從返回日起進行居家辦公14天，也建議員工上班時請全程戴口罩，以保護自己與其他人的健康。

民營金控陸續要求出遊員工改採居家辦公措施，財政部長蘇建榮今天表示，已指示八大公股銀行代表，要求連假期間曾到11個警示景點的員工，需做好14天自主管理，戴好口罩。

其中，第一金控率先宣布，要求總行單位部分，員工或其同住親友，若清明連假期間曾到防疫中心發送細胞警訊的熱門11個景點旅遊，需改採居家辦公，在家自主健康管理。

第一金指出，營業單位部分，這類員工自即日起14天、也就是19日止，均不可接觸客戶或外訪客戶，而其他同仁也要盡量避免外訪，若有需要，應全程配戴口罩；其餘單位員工若有類似狀況，也要求做好自主健康管理，勤洗手、上班早晚各量一次體溫、全程配戴口罩、用餐時與同仁分開。

其餘公股銀行表示，今天大多已完成員工連假行程清查，要求相關員工作好14天自主管理，搭配全行戴口罩、勤洗手、上下班量體溫等作法。台企銀強調，搭配現階段已有的異地上班機制，營運暫時不受影響。

保險業方面，部分公司啟動出遊員工居家辦公12天因應措施。南山人壽盤點，連假期間曾至11處熱門景點區共約115位員工（含眷屬），要求即日起至17日採居家辦公；同時，啟動醫護關懷服務，請員工每天定期向醫護人員回報體溫，觀察身體狀況。

南山壽表示，這段期間公司內部會議討論一律以電話聯絡或視訊會議方式進行；且不同樓層的同仁，也降低業務接觸。其他正常上班的員工，需於上班期間全程戴口罩，進出大樓上、下班皆需量測體溫，各樓層也設置酒精消毒，提升防疫措施。

宏泰人壽此次也參考中央指揮中心的國家級警報，即時指派公司各部門主管聯繫並通知，清明連假期間曾赴高風險觀光景點的員工們，即日起不要進公司，直至17日都以居家辦公方式工作。

在大型會計師事務所部分，安永（EY）表示，防疫政策配合與國家同步，除要求於連假期間出遊的同仁自主管理14天，並由各合夥人視員工需要，進行在家工作2周，員工根據其工作其身體健康等需求，在取得合夥人同意後，可改採在家辦公。

安侯建業（KPMG台灣所）已請去過熱門景點員工，調整為在家工作，預計14天；資誠（PwC）則要求相關員工做好自主管理。

電商業者創業家集團今天宣布，旗下包括創業家兄弟、松果購物、新時代電商等3間公司，共計250位員工，凡清明連假期間曾前往政府公告的11個風景區，立即啟動在家上班14天，將風險降到最低。

這11個熱門風景區包括屏東縣南州鄉以南（包括墾丁觀光景點）、阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫、湖境度假會館、高雄興達港、旗山老街以及雲林北港朝天宮。（編輯：林孟汝）1090406