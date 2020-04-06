防疫有成台灣醫材能見度提升 國外買主洽談採購

（中央社記者吳柏緯台北6日電）台灣防疫成效國際有目共睹，不但防疫醫材受到買主青睞，連帶台灣精品的國際能見度提高，國外買主紛紛洽詢。貿協統計，過去6週，台灣精品在國內外媒體露出共795篇，觸及8億994萬人。

對外貿易發展協會今天表示，台灣防疫受到矚目，於此同時透過全球外館的努力，讓台灣精品在國際重要媒體獲得大量曝光，宣傳台灣優質產品，協助廠商爭取商機。

根據貿協統計，過去6週內密集不間斷的國際報導，台灣精品獲國內外媒體總露出的中英文相關新聞共795篇，觸及8億994萬人。

由於疫情嚴峻，防疫醫材成為國際買主的採購標的，有日本買主看到相關報導後，立刻透過福岡台貿中心表達採購「額溫槍」的意願。貿協表示4月起開放出口後，將安排業者洽談，第一時間抓緊商機。

根據貿協提供的資料，有馬來西亞媒體以台灣醫療保健行業進行專題報導，對於台灣在智慧醫療產業上實力和發展多所著墨，引起當地醫療相關業者詢問；另有德國媒體專文報導疫情期間，空氣淨化的重要性，讓台灣空氣清淨機業者的產品知名度在歐洲市場增加。

此外，針對口罩國家隊的相關報導也透過網路轉傳，吸引多國買主對於台灣工具機以及口罩廠的興趣，哈伯精密、東台精機、台灣瀧澤、華新、中衛、康匠等口罩國家隊成員在國際上的知名度也大幅提升。（編輯：鄭雪文）1090406