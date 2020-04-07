鴻海3月營收月增近6成 早盤股價走堅

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）鴻海3月營收月增近6成，今天早盤股價走堅，最高來到71.9元，漲2.42%，市值來到新台幣9967億元。鴻海上半年業績目標力拚較往年同期持平。

鴻海自結3月合併營收3476.54億元，較2月2174.6億元增加59.87%，比去年同期3766.04億元減少7.69%。

累計今年前3月鴻海自結合併營收9296.8億元，比去年第4季1兆7409.32億元季減46.6%，比去年同期1兆563.32億元減少11.99%。

觀察武漢肺炎疫情干擾程度，鴻海先前指出，對集團首季獲利或有部分影響，但影響在可控範圍，不過今年第1季營業利益率可能受到疫情影響。

展望第2季，鴻海先前表示，今年集團第1季業績表現可能如同往年的第2季，今年第2季表現可能像是往年的第1季。第2季預期有第1季訂單遞延的作用。

展望上半年，集團目標今年上半年業績較往年同期持平。展望今年營運，鴻海預估今年成長幅度可能會相較於原先預期微幅下修。法人預估，鴻海集團今年全年業績力拚較去年微幅成長。

在毛利率改善部分，鴻海重申，集團規劃到2025年毛利率到10%的長期方向目標不變。（編輯：郭無患）1090407