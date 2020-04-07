蘋概股走強 分析師看好蘋果供應鏈4月表現

（中央社記者韓婷婷台北7日電）擔憂武漢肺炎疫情衝擊銷售，市場普遍看淡蘋果供應鏈第2季表現，不過有分析師認為Apple產業鏈將是4月反彈首選，台灣蘋概族群今天隨著美股強彈溫和跟漲。

武漢肺炎疫情在全球肆虐，過去一週包括外資及本土法人均看淡蘋果iPhone銷售，並陸續下修相關供應鏈表現，悲觀氛圍籠罩，蘋概股在此波反彈中相對疲弱，僅部份個股具特別題材表現較佳。

大立光在3月營收表現優於預期，但4月有隱憂，將較3月下滑，多空拉鋸下，今天股價開高站回月線新台幣3860元，早盤最高來到3990元，惟4000元關卡前近關情怯，午盤後漲幅收斂，僅維持低量能溫和向上格局。

今天蘋概股盤面表現以華通、嘉聯益及GIS-KY、正崴、玉晶光等漲幅超過5%相對強勢；台郡、美律、台積電、茂林-KY等漲幅也在2%以上。

市場擔憂蘋果新產品遞延、因美中貿易戰與武漢肺炎導致需求低於預期，不過天風國際證券分析師郭明錤今天最新報告，看好Apple產業鏈，認為中國A股電子族群可望在4月全面反彈，其中Apple產業鏈與半導體為首選。

報告指出，過去2週全球電子股反彈，關鍵在於先前股價大幅修正已反映市場對武漢肺炎造成今年第2季及上半年基本面低於預期的顧慮。從近期任何第2季的負面訊息，如Apple Store關門至5月，對股價再難有顯著負面影響可得證。Apple近期跌破前低點212美元機會不高，有利A股蘋果產業鏈族群反彈。

報告指出，Apple產業鏈與半導體為A股電子族群本波反彈行情首選，須密切觀察市場對電子行業第3季及下半年訂單需求的新共識。他認為Apple產業鏈優於Android產業鏈，因供貨商可望受益於iPhone規格升級，而Android品牌推出的5G手機大部分零部件不一定有規格升級。半導體方面則是受益於國產替代趨勢明確。（編輯：張均懋）1090407