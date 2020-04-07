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筆電需求強勁 群光3月營收創同期新高

最新更新：2020/04/07 15:38

（中央社記者韓婷婷台北7日電）受惠於武漢肺炎疫情帶來的宅經濟商機，全球企業盛行Work from home，帶來強勁的筆電需求，群光電子3月合併營收新台幣76億元，創同期新高，月增78%，年增7.2%。

群光表示，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情廣泛影響全球，國內外許多企業紛紛採行在家工作，讓企業保持運作不中斷，而國外許多學校亦採取遠距教學，筆電需求持續攀升，帶動包括鍵盤、影像模組、以及電源等需求大幅激增。

群光為電腦週邊大廠，其中鍵盤、影像模組以及電源產品全球市占率均排行第一名，目前廠區位於中國以及泰國。

群光表示，中國廠區在2月雖受疫情影響，產出受限，但目前均已順利復工，正加緊趕工滿足客戶需求；泰國廠區以租賃為主，自去年第4季起持續擴大產能，生產智慧家庭影像產品，另於泰國自建廠房，將於今年第3季底完成，於第4季接棒擴產。

群光去年每股稅後純益（EPS）8.45元，優於法人預期。董事會通過今年將配發5.9元現金股利，股息配發率為70%，現金殖利率約為7.2%。群光今年將於6月10日舉行股東常會。（編輯：林孟汝）1090407

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