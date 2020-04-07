日勝生跨大步搶綠金 旗下事業體擬申請上市櫃

（中央社記者潘羿菁台北7日電）上市建商日勝生跨大步進軍綠色商機，董事會通過，將於股東會提報討論日鼎循環經濟投資控股、日鼎水務與鼎勝綠能科技，三家擇一申請上市櫃（IPO）計畫。

一旦順利IPO，將是日勝生集團第三家上市櫃公司。

日勝生表示，近期台商回流日增。根據經濟部統計資料，至2020年2月6日，核准回台投資總額7160億元中，桃園市位居投資首選，可以想見，未來工業區環保能源系統需求日益增加，污水處理與下水道工程等將會持續開展，為提前布局掌握商機以及擴大規模，決議未來申請上市櫃。

日鼎水務成立於2012年，主要業務為桃園市污水下水道系統BOT工程案，目前每日處理水量已約5萬噸，桃園地區接管戶數也達8.7萬戶，日鼎水務污水處理廠二期擴建已展開，預估2020年底二期污水處理廠擴建與管線完成後，日處理水量可達10萬噸；目標於2020年底前，桃園地區接管戶數到達10萬戶。

至於鼎勝綠能科技則是在2019年成立，為環保工程專業營造，除承攬日鼎水務污水處理廠二期擴廠工程及維護，並與日鼎水務互相支援分工，未來計畫開發污泥、廢水處理，廢棄物分選系統及再生水等市場。

日前日勝生針對上述兩家公司做控股調整，計畫以子公司「日鼎循環經濟投控公司」，直接持有日鼎水務與鼎勝綠能科技，作為日勝生發展循環經濟事業投資主體。

目前還在評估日鼎循環經濟投資控股、日鼎水務或鼎勝綠能科技，三家擇一申請IPO，規劃案將等待今年5月18日股東常會通過後，後續再評估申請上市櫃時間與主體。（編輯：鄭雪文）1090407