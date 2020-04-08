燁輝拚綠能 組太陽能聯盟

燁輝搶攻綠金打造新成長動能，與天泰、睿禾投控、士興科技與柏帝共組聯盟，搶攻台灣太陽光電商機。由右至左分別為士興科技總經理林宏遠、燁輝總經理吳林茂、天泰管理顧問董事長陳坤宏與柏帝能源總經理李喆龍。（燁輝提供）中央社記者潘羿菁傳真 109年4月8日

（中央社記者潘羿菁台北8日電）鍍鋅鋼品大廠燁輝搶攻綠能商機，宣布與天泰、睿禾投控、士興科技與柏帝能源共組綠金聯盟，布局國內太陽光電市場，當前全球經濟動能疲軟，燁輝力拚開拓綠能市場，創造新成長動能。

燁輝今早發布新聞稿宣布與天泰管理顧問、睿禾投資控股、士興科技與柏帝能源簽署合作協議，5家共組聯盟，布局台灣太陽光電領域，燁輝透過聯盟借力使力，快速打開市場。

早在前幾年，中國大陸政府大力推動太陽能產業，燁輝在大陸嘗試推廣鋁鋅鋼板太陽能板支架，至今於外銷市場已打出知名度，燁輝總經理吳林茂指出，目前平均每月外銷將近一萬噸，累積不少海外實績。

吳林茂表示，鍍鋅鋼板特性為耐腐蝕，有鑒於太陽能板設置區域多半在海邊、鹽地等，相當適合使用5%鋁鋅鋼板作為太陽能板支架。

目前台灣太陽光電所使用的支架，多半是進口廉價品，時常發生斷裂問題，使用年限不到20年，讓燁輝看到商機切入，找來太陽光電相關專業廠商共同布局內銷市場。

吳林茂表示，太陽能板支架占太陽能開發成本僅1成，但它附載著70至80%面板設備，若支架無法耐腐蝕、耐風強度，一旦倒塌就會損及架上設備，毀壞發電系統。

聯盟旗下角色各司其職，天泰與睿禾投控屬於天泰能源集團，主力為太陽光電開發承攬業務，交由柏帝能源支架設計後，燁輝針對設計圖製造太陽能板支架，士興科技專攻屋頂型太陽能光電發電結構工程。

吳林茂表示，透過籌組聯盟讓燁輝快速進入台灣市場，再加上，燁輝在地生產，達到快速出貨，未來希望在太陽光電市場，達到進口替代目標。（編輯：趙蔚蘭）1090408