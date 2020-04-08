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中視虧損嚴重列全額交割股 NCC要求改善

最新更新：2020/04/08 16:54

（中央社記者蘇思云台北8日電）NCC今天討論中視營運計畫，由於中視累計虧損超過實收資本額15億元的一半，已被列為全額交割股，NCC擔心股東權益受損，請中視改善財務、並補上股權結構資料，續行審議。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查無線電視台中視的評鑑補件資料，中視總經理胡雪珠也率領相關幹部到會陳述。

NCC主任秘書蕭祈宏在下午記者會表示，由於中視財務累計虧損已經超過半個資本額，加上作為上市公司，股價長期落在5元以下，已被列為全額交割股，擔心將來可能下市，股東權益受損，希望中視可以準備增資、減資等改善財務計畫。中視表示，今年尚無計畫，可能等到明、後年才會進行。

蕭祈宏提到，委員會也希望中視在今年6月中旬召開股東會前，在過戶截止日後，提供持股30萬股以上的股東名單，了解股東結構。

蕭祈宏解釋，由於中視上次換照在2016年，當時財務狀況不佳，大股東神旺投資先減資、再增資，但因為並非所有股東願意等比例認股參與增資，後來由大股東認股，一度持有過半的股權，後來NCC要求釋出股權，目前大股東持股維持在49%左右。

根據規定，無線電視台執照一次效期9年，每3年評鑑1次，中視前次換照在2016年，下次換照會是2025年。（編輯：楊凱翔）1090408

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