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台積電3月營收創新高 第1季優於預期

最新更新：2020/04/10 14:08

（中央社記者張建中新竹10日電）晶圓代工廠台積電3月營收止跌回升，達新台幣1135.2億元，一舉創下歷史新高紀錄，第1季營收3105.97億元，表現優於預期，為歷年同期新高。

隨著工作天數回升，台積電在客戶需求強勁帶動下，3月營收攀高至1135.2億元，月增21.5%，年增42.4%，並改寫歷史新高紀錄。

台積電第1季營收3105.97億元，超越原訂3049.8億至3079.7億元目標，季減2.09%，年增42%，並為歷年同期新高。5G需求強勁，先進製程出貨暢旺，是支撐台積電第1季營運表現淡季不淡的主要動力。

因美股費城半導體指數重挫逾2%，台積電美國存託憑證（ADR）跌3.9%，台積電今天股價表現相對疲弱，終場收在279.5元，跌3.5元，跌幅1.24%，市值7.24兆元。

台積電預計於16日舉行線上法人說明會，屆時將公布第1季營運結果，並說明第2季營運展望。

法人對台積電第2季營運表現看法分歧，部分外資認為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）對台積電營運影響將於第2季逐步顯現，因客戶展開庫存調整，台積電第2季業績可能較第1季滑落。

不過，部分法人認為，台積電尚未遭到客戶砍單，第2季營運表現應可符合季節性水準。

因疫情蔓延全球，研調機構顧能（Gartner）與IC Insights憂心半導體市場需求恐受影響，今年可能衰退。法人普遍預期，台積電今年營運恐難以達成原先預期的成長逾17%的目標。（編輯：蘇志宗）1090410

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