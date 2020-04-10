肺炎重創經濟 賴正鎰估台GDP成長率恐難保1

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）武漢肺炎重創經濟前景，商總理事長賴正鎰表示，疫情從亞洲擴及至歐美，除衝擊產業供給端，需求端不振也將影響外銷及出口，台灣今年GDP成長率恐難保1。

全國商業總會理事長賴正鎰今天出席「服務業對當前政府紓困政策建言」記者會，他指出，原先預估疫情在3月底將獲控制，台灣經濟成長率落在2.2%至2.3%之間。但全球疫情仍持續蔓延，若疫情拖到今年底，恐導致歐美需求不振，進而衝擊台灣外銷、出口，台灣GDP成長率恐難保1。

武漢肺炎疫情重創服務業，根據商總統計，餐飲業營業額從2月僅剩3至4成，4月僅剩1成，營業損失超過80%；旅館營收較去年同期衰退75%，洗衣營業額減少5至7成。

商總指出，桃園機場入出境單日人次跌破1000，4日時僅剩900多人次，創下41年歷史新低，觀光產業首當其衝；貨運量衰退更嚴重，因國際客輪停航、國際貨櫃輪及兩岸航線減班，船務代理業2月和3月營業損失也較去年同期衰退37%。

賴正鎰說，疫情衝擊出乎預期，政府與民間要有長期抗戰的準備，只有少數產業營業額逆勢成長，像是汽車業的業績逆勢成長136%，但從觀光、餐飲、運輸甚至到金融業都受到嚴重衝擊。

為了降低疫情影響，政府已經端出新台幣1.05兆元紓困方案，不過，商總副理事長許舒博說，目前的紓困方案看起來是讓企業「延命而非振興」，呼籲政府加大紓困力道；賴正鎰則說，許多產業成「慘業」，盼政府發揮防疫超前部署精神，比照先進國家，經濟紓困也要超前部署，不只救企業，也要救勞工，是迫切需要的救命解方。（編輯：紀淑芳）1090410