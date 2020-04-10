捷敏-KY擴中國合肥廠產能 今年成長看3大動能

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）功率半導體封裝測試廠捷敏-KY擴增中國大陸合肥廠產能，預計明年主體建築結構完成，今年主要成長動能包括合肥廠高電壓產品、5G應用以及快速充電器等。

捷敏-KY今天下午參加台灣證交所舉辦線上法人說明會，展望未來布局，捷敏-KY總經理湯彥鏘表示，持續擴增中國大陸合肥廠產能，專注高電壓產品開發與生產。新廠建設完成後，將計劃性擴充產品業務發展。

公司指出，合肥新廠預計明年主體建築結構完工，因應明年產能需求。

在產品和應用布局方面，湯彥鏘指出，持續開發高附加價值，以及新半導體材料相關產品。5G、工業用及車用產品市場仍是未來發展重點。

捷敏-KY指出，車用產品認證首季受到疫情影響延緩，不過疫情明朗後，公司有信心認證可完成。

展望第2季，捷敏-KY期盼維持3月份的營運表現，全年需觀察武漢肺炎疫情發展。

展望今年成長動能，公司指出，合肥廠高電壓產品、5G應用以及快速充電器等，將是主要成長驅動力。

捷敏-KY自結3月合併營收新台幣3.45億元，較去年同期3.05億元成長13.13%。累計今年前3月自結合併營收7.19億元，較去年同期7.95億元減少9.61%。公司指出，2月營收受到武漢肺炎疫情影響，3月員工復工率提升貢獻產量。

捷敏-KY提供高低壓功率金氧半場效電晶體（Power MOSFET）、絕緣柵雙極型電晶體（IGBT）、二極體（Diode）及電源轉換或電源管理IC等封裝測試服務，產品主要應用在通訊、電腦和筆電主機板及週邊產品、家電消費性電子產品，以及需要電力系統供運轉的車用電子及工業用設備機具等。（編輯：楊玫寧）1090410