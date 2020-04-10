全台最大台南光電場併網測試 每年將發2億度綠電

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）台電在台南將軍及七股區鹽灘打造全台最大150MW光電場，台電表示，今天有40MW光電先併網測試，預計於8月底前全數併網，每年將可發出2億度綠電，相當逾5.5萬戶家庭年用電量。

台電今天發布新聞稿表示，耗資新台幣96.5億元在台南將軍及七股區鹽灘地建置光電場，全區214公頃、相當於300座足球場大小，將成為全台最大光電場，裝置容量達150MW，將占目前全台太陽光電裝置容量4%。彰濱工業區太陽光電場在去年落成，裝置容量100MW。

台電指出，今天有40MW光電搶先併入電網運轉測試，預計於今年8月底前全數併網，未來每年將可發出2億度綠電，提供超過5.5萬戶家庭年用電量，同時也可每年減碳8公噸。

台電說，台南光電場使用超過46萬片高效率太陽能板，並以台灣及台南虱目魚設計太陽能板面整體意象，象徵與環境共存共榮。

台電採用161kV輸電線路併網，具備系統線路保護功能，增加系統安全性，光電場設計具遙控發電量的智慧調度功能，可降低運轉維護成本，也可配合電力調度，未來規劃搭配儲能設備，成為兼具創能與儲能的再生能源電廠。

除了在台南建置全台最大的鹽田光電場，台電表示，持續推動自有建物屋頂型光電，也與其他單位合作水面型光電設施，目前運轉中總裝置容量已累計達123MW。另外，離岸風電一期計畫預計年底前併聯發電。（編輯：楊玫寧）1090410