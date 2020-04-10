更多編輯台推薦新聞：
中國網民冒充台灣人 承認攻擊譚德塞還道歉
社會

中國網民冒充台灣人 承認攻擊譚德塞還道歉

影片／虎尾登上Netflix 台裔導演楊維榕新片談移民艱辛
娛樂

影片／虎尾登上Netflix 台裔導演楊維榕新片談移民艱辛

致譚德塞公開信受矚目 旅英台生林薇籲台人理性勿落入圈套
國際

致譚德塞公開信受矚目 旅英台生林薇籲台人理性勿落入圈套

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價
兩岸

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

全台最大台南光電場併網測試 每年將發2億度綠電

最新更新：2020/04/10 17:14

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）台電在台南將軍及七股區鹽灘打造全台最大150MW光電場，台電表示，今天有40MW光電先併網測試，預計於8月底前全數併網，每年將可發出2億度綠電，相當逾5.5萬戶家庭年用電量。

台電今天發布新聞稿表示，耗資新台幣96.5億元在台南將軍及七股區鹽灘地建置光電場，全區214公頃、相當於300座足球場大小，將成為全台最大光電場，裝置容量達150MW，將占目前全台太陽光電裝置容量4%。彰濱工業區太陽光電場在去年落成，裝置容量100MW。

台電指出，今天有40MW光電搶先併入電網運轉測試，預計於今年8月底前全數併網，未來每年將可發出2億度綠電，提供超過5.5萬戶家庭年用電量，同時也可每年減碳8公噸。

台電說，台南光電場使用超過46萬片高效率太陽能板，並以台灣及台南虱目魚設計太陽能板面整體意象，象徵與環境共存共榮。

台電採用161kV輸電線路併網，具備系統線路保護功能，增加系統安全性，光電場設計具遙控發電量的智慧調度功能，可降低運轉維護成本，也可配合電力調度，未來規劃搭配儲能設備，成為兼具創能與儲能的再生能源電廠。

除了在台南建置全台最大的鹽田光電場，台電表示，持續推動自有建物屋頂型光電，也與其他單位合作水面型光電設施，目前運轉中總裝置容量已累計達123MW。另外，離岸風電一期計畫預計年底前併聯發電。（編輯：楊玫寧）1090410

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報