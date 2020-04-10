聯準會再祭大規模刺激施 亞股收紅

（中央社香港10日綜合外電報導）為緩和疫情對美國經濟的衝擊，美國聯邦準備理事會昨天再度祭出大規模刺激措施，消息激勵華爾街股市收盤勁揚，亞洲股市今天大多跟隨美股漲勢，以紅盤作收，但多國股市休市。

聯準會（Fed）先前已將基準利率調降至趨近零，並示意無上限收購資產；昨天又宣布規模上看2兆3000億美元的貸款計畫詳情，金援美國各州、城市與中小企業。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）已在全球造成超過9萬4000人死亡，疫情也重創經濟，引發各國政府和央行緊急祭出規模空前的紓困措施。

樂天證券（Rakuten Securities）首席全球策略師香川睦（Mutsumi Kagawa）指出，市場仍處於「（對疫情）悲觀和樂觀人士之間的拉鋸戰」；當股價走跌，樂觀人士「不會想錯失逢低買進的難得機會」。

受到美股昨天收高刺激，東京股市今天收盤上漲0.8%，首爾股市收高1.3%，台北股市收漲0.4%，曼谷股市收高1.5%。

不過，上海股市今天收跌1%。儘管全球第二大經濟體中國已放寬封城措施，經濟活動恢復仍需一段時間，投資人持續評估疫情對中國經濟帶來的影響。

香港、雪梨、威靈頓、新加坡、孟買、雅加達和馬尼拉股市今天則休市。（譯者：李宛諭/核稿：張政芊）1090410