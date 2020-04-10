不畏疫情衝擊 富邦壽首季獲利年增逾4倍

（中央社記者劉姵呈台北10日電）六大壽險業獲利出爐，富邦人壽3月及第1季稅後淨利分別為新台幣74.85億元及160.64億元，年增率達533%、424%，奪下壽險業單月及首季獲利雙冠王。

六大壽險公司今年3月獲利全數出爐，3月獲利王改由富邦人壽74.85億元稱霸，南山人壽掉到第2名，3月稅後獲利41.3億元；國泰人壽排名第3，單月獲利20.8億元。其他依序為中國人壽14.2億元、台灣人壽7.71億元、新光人壽5.1億元。合計六大壽險業3月稅後獲利163.96億元，較去年同期116.52億元成長40.71%。

累計第1季稅後獲利排名依序為富邦人壽160.64億元、國泰人壽145.9億元、南山人壽114.9億元、新光人壽56.73億元、中國人壽44.6億元及台灣人壽42.32億元。合計六大壽險業第一季稅後賺近565.09億元，較去年第1季267.82億元大幅成長110.99%。

3月獲利排名下滑至亞軍的南山人壽，3月自結稅後純益41.3億元，累計第1季稅後純益114.9億元，較2019年同期成長43%，每股盈餘（EPS）0.9元。

南山人壽表示，3月股市雖然重挫，但去年開始，已提前伺機持續買進美國公債，因此在此波利率創下新低之際，實現部分資本利得。

獲利排名第3的國泰人壽3月稅後純益20.8億元，累計第1季稅後純益145.9億元，首季EPS達2.48元，為壽險業每股獲利王。

國壽表示，3月投資績效平穩，業務面持續價值導向策略，保單銷售以投資型保單及傳統型分期繳為主，3月初年度保費收入（FYP）為119億元，為業界排名第一；新契約等價保費收入（FYPE）為39億元。

受惠於去年資本市場表現佳，六大壽險公司2019年稅後獲利達1345億元，創歷年來最佳表現；部分壽險公司靠著外匯及投資操作，創下獲利歷史新高紀錄。

壽險公司今年受到保險責任準備金利率下調、宣告利率走低及目標到期債券基金投資型保單新管理措施等政策影響，新契約保費收入下滑；加上武漢肺炎疫情2、3月於全球大爆發，旗下產險公司也暫停銷售旅遊綜合險，整體成長率不如預期。

壽險公司主管表示，儘管受疫情影響，3月股債市場重挫、信用利差上揚，但壽險公司都超前部署，自去年開始調整資產配置，實現部分資本利得，累積未來經常性收益，因此3月獲利表現仍維持在水準之上，沒有出現單月虧損的狀況。（編輯：張良知）1090410