頎邦iPhone SE2貢獻有限 外資調降目標價

（中央社記者吳家豪台北14日電）美系外資認為，封測廠頎邦受惠於iPhone SE2拉貨，近期股價有撐，但iPhone SE2營收貢獻不足以抵銷下半年iPhone新機訂單流失的影響，加上TDDI需求恐放緩，重申中立評等，目標價降到50元。

頎邦今天股價開高，盤中最高來到54.7元、漲幅逾2%，成交量超過1800張。

美系外資發布研究報告指出，蘋果平價新手機iPhone SE2即將發表，有助頎邦近期股價表現，但iPhone SE2需求恐難以抵銷今年下半年iPhone新機訂單流失的影響。

美系外資推估，iPhone SE2將貢獻頎邦2020年營收約1%，但蘋果今年下半年iPhone新機全部採用OLED（有機發光二極體）面板，頎邦營收恐減少約10%，不太可能由其他類別的產品彌補。

雖然居家辦公趨勢帶動筆記型電腦、顯示器和平板電腦銷售，推升觸控暨顯示整合驅動IC（TDDI）需求，頎邦今年第1季營收因此優於預期，但美系外資認為，新興市場智慧型手機需求不佳將導致頎邦未來2季面臨TDDI砍單，並影響下半年頎邦12吋金凸塊晶圓及薄膜覆晶封裝（COF）業務表現。

美系外資也指出，電視需求不佳將造成大尺寸面板驅動IC進入庫存修正週期，恐拉低頎邦8吋金凸塊晶圓和薄膜覆晶封裝的產能利用率，維持頎邦「中立」投資評等，目標價從56元調降到50元。（編輯：張均懋）1090414