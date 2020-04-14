疫情加劇結構性挑戰 惠譽降日本銀行評級及展望

（中央社記者蘇思云台北14日電）國際信評機構惠譽認為，疫情導致全球業務量下滑，會加劇日本國內銀行的結構性挑戰，近期對包括三菱日聯金融集團（MUFG）等5個日本銀行集團採取負面評等行動。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）持續擴散，造成全球祭出封城措施，經濟需求萎縮。國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）在先前發布的全球經濟展望（Global Economic Outlook）指出，2020年全球經濟將出現嚴重衰退，世界經濟活動將萎縮1.9%，美國國內生產毛額（GDP）下降3.3%，歐元區GDP下降4.2%，日本GDP下降2.7%。

日本全國銀行協會（Japanese Bankers Association）會長高島誠3月19日也曾說，若入境旅客與國內需求持續暴跌，日本經濟可能再度探底。他說，武漢肺炎對經濟的衝擊比預期還嚴重。

惠譽認為，日本銀行主要面對的亞太市場將出現經濟萎縮或成長明顯下滑的情況，預計2020年上半年會遭受重大衝擊，等到2021年才有溫和復甦。

惠譽對5家日本銀行集團進行負面評等行動。三菱日聯金融集團（MUFG）的發行人違約評級（IDR）從A降到A-，生存力評級（VR）從a降為a-，前景穩定。三井住友金融集團（SMFG）IDR確認為A，VR確認為 a，展望從穩定修改為負面。

瑞穗金融集團（MHFG）IDR確認為A-，VR從a-降級為bbb+，前景穩定。三井住友信託銀行（SMTB）IDR確認為A-，VR確認為a-，前景穩定。靜岡銀行有限公司的IDR從A降級為A-，VR從a降級為a-，前景穩定。

惠譽表示，雖然目前因應武漢肺炎的相關措施，對經濟和金融市場的影響還不清楚，但評等行動反映日本銀行在國內和離岸市場將面對更具挑戰性的經營狀況。

全球經濟的嚴重下滑，惠譽認為，會讓日本銀行業面臨更嚴峻的國內結構性挑戰，包括負政策利率、激烈的業內競爭、不斷變化的客戶需求、人口老化和人口減少等現象。

在惠譽的基本模擬情境中，經營環境將影響日本銀行的信用狀況，尤其是獲利能力。在疫情爆發前，惠譽認為，日本銀行的獲利持續性跟商業模式原先就面臨結構性挑戰。

惠譽認為，三菱日聯金融集團（MUFG）、三井住友金融集團（SMFG）、瑞穗金融集團（MHFG）和三井住友信託銀行（SMTB）等集團都是日本體系的重要銀行，很可能獲得日本政府支持。在日本存款保險法（Deposit Insurance Act）中，如果系統被嚴重中斷，政府可以優先向有償付能力的銀行控股公司提供財務援助。

受到武漢肺炎疫情影響，日本經濟面臨戰後最大危機，日本內閣會議7日通過規模高達108兆2000億日圓（約新台幣30兆3000億元）緊急經濟對策，屬歷來最大規模。（編輯：林孟汝）1090414