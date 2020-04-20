薪資紓困放寬門檻 首波工具機業可望適用

（中央社記者吳柏緯台北20日電）為增加薪資紓困的彈性，部分產業將不限營業額減少50%的資格限制。經濟部長沈榮津今天表示，還在跟各產業公會交換意見，但目前有較具體方向的工具機產業，可望適用首波放寬。

立法院經濟委員會今天上午邀請經濟部長沈榮津，專案報告「營業額衰退50%以上之艱困企業紓困之資格認定及他國發放現金與我國振興券兩者優缺點」，並備詢。

沈榮津會前接受媒體聯訪時指出，為協助產業度過2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊的困境，上週經濟部一連舉行6場座談會，分別邀請內需型產業與製造業業者說明政府紓困措施，並聽取業者的意見。上週末也邀請業者到部內試填申請表格，而業者的反應都很好，認為這些表格都有達到簡政便民的效果。

經濟部目前規劃對艱困的製造業進行薪資補貼，是以營業額減少50%做為標準，不過沈榮津表示，由於業者遇到的情形不盡相同，加上每個產業的特殊性，可能不一定能夠一體適用。目前還在跟各產業公會交換意見，現在有較具體方向的產業是工具機產業，至於下修的幅度還再討論。

他同時引述前財政部長張盛和的說法指出，目前的情形並不是產業本身出問題，而是面對疫情，民眾不敢出來消費的問題。若政府協助減輕營運費用與員工薪資的負擔，等到熬過疫情後，業者就能很快恢復。

沈榮津也提到，現在紓困為重，現金發放以補貼、貸款與水電減免等三種方式為主，藉此協助減輕企業負擔。

至於後續振興階段刺激消費，沈榮津表示，外界有各種不同的意見，包含現金、消費券與酷碰券等，經濟部持續在蒐集意見並滾動式檢討。（編輯：林孟汝）1090420