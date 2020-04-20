更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎全球最新情報 4/20
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/20

防堵敦睦艦隊疫情陸上飄 前線採檢檢驗徹夜忙翻
生活

防堵敦睦艦隊疫情陸上飄 前線採檢檢驗徹夜忙翻

一週大事／世衛遭美暫停金援、中國大外宣激怒世界、罷韓成案...
一週大事

一週大事／世衛遭美暫停金援、中國大外宣激怒世界、罷韓成案...

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

台壽ibon線上理賠 獲保險局核准試辦

最新更新：2020/04/20 13:59

（中央社記者劉姵呈台北20日電）為提供保戶更便利的理賠管道，台壽今天表示，已獲金融監督管理委員會保險局核准試辦ibon線上理賠，即日起，保戶可在全台5700多家7-ELEVEn門市，掃描申請資料後，就可立即進行理賠審核與給付。

中信金旗下子公司台灣人壽今天發布新聞稿表示，自2012年起，台壽首創讓保戶可於7-ELEVEn門市列印理賠申請書及寄件的理賠服務；伴隨著金融科技的發展，為提供保戶更多元服務，升級2.0版的ibon線上理賠「便利賠」，讓保戶可更迅速完成理賠申請。

台壽表示，即日起，保戶可在全台5700多家7-ELEVEn門市，使用此服務，只要在ibon線上填寫申請資料，再到事務機掃描上傳申請文件，最後到櫃台免費包裝寄送，就可在線上完成理賠申請。

台壽說，公司在同步接收到理賠申請資料及影像後，就會立即進行理賠審核與給付，保戶往後不再因為郵寄時間而延誤理賠。

除此之外，金管會保險局也指出，另已核准的保險業試辦服務還有4件，包括國泰人壽電子不給付函、台壽理賠影像送件、中國人壽行動投資身分認證，以及11家保險公司運用保險區塊鏈技術申請試辦「保全／理賠聯盟鏈」服務。（編輯：蘇志宗）1090420

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報