台壽ibon線上理賠 獲保險局核准試辦

（中央社記者劉姵呈台北20日電）為提供保戶更便利的理賠管道，台壽今天表示，已獲金融監督管理委員會保險局核准試辦ibon線上理賠，即日起，保戶可在全台5700多家7-ELEVEn門市，掃描申請資料後，就可立即進行理賠審核與給付。

中信金旗下子公司台灣人壽今天發布新聞稿表示，自2012年起，台壽首創讓保戶可於7-ELEVEn門市列印理賠申請書及寄件的理賠服務；伴隨著金融科技的發展，為提供保戶更多元服務，升級2.0版的ibon線上理賠「便利賠」，讓保戶可更迅速完成理賠申請。

台壽表示，即日起，保戶可在全台5700多家7-ELEVEn門市，使用此服務，只要在ibon線上填寫申請資料，再到事務機掃描上傳申請文件，最後到櫃台免費包裝寄送，就可在線上完成理賠申請。

台壽說，公司在同步接收到理賠申請資料及影像後，就會立即進行理賠審核與給付，保戶往後不再因為郵寄時間而延誤理賠。

除此之外，金管會保險局也指出，另已核准的保險業試辦服務還有4件，包括國泰人壽電子不給付函、台壽理賠影像送件、中國人壽行動投資身分認證，以及11家保險公司運用保險區塊鏈技術申請試辦「保全／理賠聯盟鏈」服務。（編輯：蘇志宗）1090420