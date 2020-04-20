疫情衝擊需求 惠譽降台灣銀行業評級與展望至負向

（中央社記者蘇思云台北20日電）國際信評機構惠譽表示，需求下滑將衝擊台灣出口導向經濟，將台灣銀行業的評級與展望從穩定調整至負向，並預估銀行業今年平均資產報酬率將從去年0.6%降為0.4%。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續擴散，造成全球多國祭出封城措施，經濟需求萎縮。惠譽（Fitch Ratings）今天發布新聞稿表示，疫情將對台灣出口導向型經濟帶來巨大需求衝擊，將台灣今年經濟成長率（GDP）從原本的2.3%下修到0.3%，台灣銀行業的評級、展望與經營環境展望也下調到負向，相較之下，金融危機時，台灣GDP分別為2008年的0.8%和2009年負成長1.6%。

惠譽表示，考量各國廣泛的封城措施以及中國今年GDP預估放緩到1.6%，將全球今年經濟成長率預測降為負成長1.9%，不過，明年經濟有望強勁復甦，預估成長4.3%。

惠譽認為，考慮台灣會受到全球經濟衰退影響，將台灣銀行業經營環境展望，從原本的a/穩定調降至a/負向，認為惡化的經營環境會衝擊部分台灣銀行和票券金融公司生存力評級的評等空間。

惠譽表示，雖然台灣政府公布紓困措施，包含央行降息1碼，推出新台幣1兆500億元（約占GDP 5.4%）的紓困方案，其中7000億元紓困貸款中，2000億元由央行提供，5000億元由公股行庫執行。惠譽認為，公股行庫在主權支持下，發行人違約評級（IDR）的展望仍維持穩定，與台灣主權評等展望相同（AA- /穩定）。

不過，惠譽認為，銀行業的放款趨緩、利差壓縮利潤、較差的手續費與投資收入，以及預期更高的信用損失，預估銀行業2020年的平均資產報酬率（ROAA）可能從去年的0.6%下降到0.4%。

惠譽表示，疫情期間受創最深的如觀光、運輸、電子、零售等產業的減損放款比率（impaired-loan ratio）如果上升到6%，整體減損放款比率可能從去年1%上升到2-2.5%，約等同於2009年底、金融海嘯時的水平。

不過，惠譽表示，目前銀行業已經建立足夠的資本緩衝空間，預計多數銀行可以吸收額外的信用損失，不會明顯侵蝕資本緩衝空間，但緩衝空間薄弱的銀行將面臨較高壓力。（編輯：楊玫寧）1090420