疫情延燒 央行：經濟將呈U型復甦

（中央社記者潘姿羽台北20日電）武漢肺炎疫情擴散，同時影響供給面及需求面，導致全球經濟陷入衰退，不過中央銀行副總裁嚴宗大指出，根據國際預測機構對於今明年預測數值，經濟將呈現「U型復甦」。

立法院財委會今天邀請中央銀行、財政部、行政院主計總處等部會就「新冠肺炎疫情後，對我國國際經貿環境的影響與展望」進行專題報告。

央行報告指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擴散導致全球經濟大幅衰退，台灣為小型開放經濟體，也將深受國際經貿情勢影響，根據國內外主要預測機構對台灣經濟成長率預估最高為1.8%、最低為-4%，中位數約為0.5%。

進一步觀察主要國際預測機構對於主要經濟體的預測，嚴宗大表示，今年普遍很差，明年則有顯著回升，如國際貨幣基金（IMF）對於2020年全球以及美國、日本、歐元區、台灣、南韓、香港、泰國等經濟成長率預測全部為負值，2021年便出現大幅反彈，IHS Markit數值也是一樣，「從國際主要機構資料來看，就是一個U型」。

由於疫情變化快速，央行將在6月中旬理監事會後記者會公布最新經濟成長率預測，嚴宗大表示，今天看到3月外銷訂單還是正成長，跟大家預期的有點差別，不過資料隨時變動，「可能後面幾個月要擔心點」。

至於央行於報告中提到，IMF大幅下修2020年台灣經濟成長率預測值至-4%「過於悲觀」，嚴宗大也說明，國內機構對國內問題了解會比較深，IMF半年公布一次經濟展望，對台灣的了解度相對不足。

央行補充，主要國際機構多會發布經濟展望報告，世界銀行（World Bank）1月、6月發布，IMF發布月份為4月、10月，IHS Markit每月中旬發布，且近期疫情變化迅速，偶有臨時預測值發布，亞洲開發銀行（ADB）每年約發布4次經濟展望報告。

嚴宗大表示，這也是為什麼央行、主計總處以及許多機構，都比較常用IHS Markit的數據，因為他們按月公布資料，比較即時。（編輯：鄭雪文）1090420