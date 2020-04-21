永固-KY規劃5月掛牌 不畏疫情全年營運樂觀

（中央社記者潘羿菁台北21日電）大陸混凝土廠永固-KY即將在5月下旬掛牌上市，董事長簡國釧表示，儘管首季受疫情影響，不過後續營運動能有望恢復，加上重慶市場公共工程案量活絡，今年營運依舊可期。

永固-KY為1999年在重慶起家，目前在當地共有4座混凝土攪拌站與1座粉磨站，在重慶市占率約3.5%，住宅與商辦占營收比逾8成，公共工程占營收比重為14%，其中，公共工程承接標案多半是橋梁、軌道交通為重心，實績包括「大坪隧道」、「蔡家大橋」、「重慶渝中隧道」等。

永固-KY近3年營運觀察，2017年營收為新台幣30.56億元、2018年49.67億元、2019年為61.22億元；盈餘狀況，2017年稅後淨利為2.68億元、2018年為4.46億元、2019年為4.63億元，每股稅後淨利（EPS）落在4.30元至7.14元。

中國大陸第1季適逢疫情，重慶於2月啟動封城，一直到3月中才陸續解禁，永固-KY財務長蔡宗佑表示，工地延遲3週復工，勢必對3月營收影響，但是也因為疫情關係，原材料價格大幅下降，有助於提升產品毛利，隨著復工進度持續推進，4月以來各地工地如預期執行中，帶動永固出貨暢旺，估計第2季在原料成本下檔之下，獲利有望創新高。

簡國釧認為，今年度營運格局為，上半年產品毛利成長優於銷量成長，下半年則是銷量大於毛利成長，全年度營運保持樂觀。

簡國釧進一步指出，目前永固在重慶市占率僅3.5%，主要是這2年為了回台上市做內部體質整頓，後續完成上市後，將會把焦點回到拓展業務，未來將採取併購與興建新站兩大主軸，打造新成長動能，估計3、5年，永固在重慶市占率會有明顯增進，最終目標設定20%市占率。

至於股利政策，蔡宗佑表示，將會維持現金殖利率至少6.5%。（編輯：鄭雪文）1090421