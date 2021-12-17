英特爾歐美新廠計畫傳延遲 專家：應與政府補助有關

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（中央社記者張建中新竹17日電）英特爾在歐、美新晶圓廠建廠計畫延遲，台經院產經資料庫總監劉佩真認為應與政府補助有關。她表示，依製程技術及不與客戶競爭考量，台積電獲歐美補助機會相對較大。

美國科技新聞網站Tom's Hardware報導，英特爾（Intel）在美國與歐洲的新晶圓廠建廠計畫，總投資金額高達2000億美元，原本預計今年底以前確定，目前已決定推遲到2022年再宣布。

劉佩真表示，英特爾決定在歐、美擴大投資，主要是著眼於爭取當地政府的補助，她研判英特爾在歐、美新晶圓廠建廠計畫延遲應與當地政府補助緩慢有關。

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劉佩真說，歐、美政府補助還是會參考廠商營運狀況及考量技術發展的可實現性。台積電不僅製程技術領先，且不與客戶競爭，有助歐、美快速建構完整在地供應鏈，在獲得政府補助的機會相對較大。

反觀英特爾，劉佩真表示，英特爾之前製程技術卡關太久，如今要追趕難度高，此外，英特爾本身有投資自駕車晶片廠，某種程度會與車用半導體廠競爭，預期歐洲政府應相對偏好與台積電合作。（編輯：黃國倫）1101217