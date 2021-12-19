頂鮮指片面不續約 台北101：單純商業租約到期

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御頂董事長李日東指頂鮮101餐廳（圖）被片面通知不續約。台北101 19日表示，本案是單純商業租約到期，頂鮮並無優先承租權，租約到年底為止。（圖取自instagram.com/dingxiantaipei）

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（中央社記者蘇思云台北19日電）御頂董事長李日東指頂鮮101餐廳被片面通知不續約。台北101表示，本案是單純商業租約到期，頂鮮並無優先承租權，租約到年底為止，確定新承租廠商為饗賓餐飲集團。

台北101日前宣布，位於86樓的台北101高樓景觀餐廳「頂鮮101餐廳」租期年底到期，接下來由饗賓集團進駐。不過，頂鮮母公司、御頂董事長李日東日前受訪提到，去年被要求先接受1年短約，今年以業績未達標作為不續約理由，被片面通知不續約。

台北101今天發布聲明指出，頂鮮經營情況不佳，過去5年業績嚴重下滑，台北101定期密集與頂鮮開會進行營運檢討，屢次要求頂鮮提出營運改善計畫。頂鮮原租約在2020年底到期，台北101後來跟頂鮮協議短續1年，要求針對場域、豐富菜色、行銷、財務與客源等提出營運改善計畫。

台北101指出，頂鮮原承諾在今年4月30日前提出營運改善計畫，但截至10月選商程序結束前，頂鮮都沒提出任何營運改善計畫。李日東明知原合約到2020年底到期，且續約1年的目的是應提出營運改善計畫，頂鮮餐廳卻未兌現負責。

台北101表示，今年8月對廠商發出選商邀約，招商條件書明定廠商須在9月15日前回覆招商條件書及提供營運計畫。在選商期間內，頂鮮卻在9月1日由代表人陳叔永透過電子郵件，主動提出退場解約計畫，並索取工程圖規劃拆遷，可以看出來當時頂鮮有解約退場的打算。

台北101表示，頂鮮到10月6日才回覆招商條件書，提出以現有條件一半的租金作為選商提案，且未提供任何營運提升計畫。選商當時，頂鮮積欠6到9月未繳租金累計已超過新台幣1000萬元，依照合約已是違約。在積欠租金情形下，台北101基於頂鮮是長期租戶關係，仍邀請頂鮮參與選商。

李日東日前對媒體提到頂鮮有優先承租權，台北101指出，依據雙方合約，頂鮮合約到期並無優先承租權，台北101與頂鮮租約到今年12月31日止。

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台北101表示，根據公司選商辦法進行選商，選商結果由饗賓餐飲集團以較優條件與較完善的營運計劃書，取得承租經營權，並沒有頂鮮指稱雙方契約仍在協商階段的情形。台北101也已跟饗賓餐飲集團協調，請饗賓餐飲集團儘可能聘用適用的原頂鮮餐廳員工。

台北101指出，全案應回歸商業合約精神，頂鮮應履行合約，不應混淆視聽、轉移焦點。因應租約到期後續事宜，台北101先前數度邀約李日東商議，幾次約好時間，但李日東都臨時有事，未依約出席，期盼跟頂鮮盡快協調圓滿退場事宜。（編輯：楊凱翔）1101219