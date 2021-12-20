頂鮮批趁疫情落井下石 台北101：勿混淆視聽

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（中央社記者潘智義、曾智怡台北20日電）御頂國際公司董事長李日東今天表示，旗下頂鮮101餐廳租約今年底到期，打算續約卻遭到房東台北101大樓無預警重新招商，租給饗賓餐飲集團，趁疫情落井下石，過程未經合理協商。

台北101回應，全案應回歸商業合約精神，盼頂鮮尊重法治，不要再混淆視聽、轉移焦點，讓此事圓滿協調、退場。

李日東今天召開記者會痛批台北101趁著疫情，餐飲業經營不易之際落井下石，在9月臨時重啟招商，未能考慮頂鮮已投入龐大資金成本，也沒給足夠的協商時間，盼政府出面協助雙方協商。

御頂國際公司董事長李日東20日召開記者會，說明旗下頂鮮101餐廳租約今年底到期，打算續約卻遭到房東台北101大樓無預警重新招商，租給其他餐飲集團，趁疫情落井下石，過程未經合理協商。中央社記者潘智義攝 110年12月20日

他更透露，此次與台北101達成承租協議的饗賓餐飲集團租金比頂鮮還低。

李日東說，台北101大樓只是單方面對媒體宣布，目前由頂鮮台南擔仔麵經營的台北101店86樓現址，將由饗賓餐飲集團進駐承租，毫不顧及頂鮮仍於租賃協商階段，即貿然宣布租給其他餐飲業者。

他強調，頂鮮台北101自2011年1月1日開幕，至2020年12月31日整整10年，共簽兩次5年長約，直到今年也就是2021年起才改簽1年短約，並在年底到期，頂鮮打算續租，但台北101卻在重啟招商過程，於9月15日前收到頂鮮的選商條件書後，未明確告知選商時間，待頂鮮交付營運企劃書時才通知已慢兩天，無法參與選商。

他感慨，頂鮮101營業10年投資超過新台幣10億元，近3年先是遇到兩岸關係緊繃，觀光客不來，接著又遇到更嚴峻的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊，今年以來頂鮮101虧好幾千萬，光是月租金就高達500多萬元。

針對選商時程，台北101今天重申，今年8月對廠商發出選商邀約，明定廠商須在9月15日前回覆招商條件書及提供營運計畫，但頂鮮卻在9月1日由代表人陳叔永透過電子郵件，主動提出三方案的退場解約計畫，並索取工程圖。

台北101進一步說，頂鮮直到10月6日才回覆招商條件書，且僅提出以現有條件一半的租金作為選商提案，內容更提到明年6月30日才會提交營運企劃書。

此外，李日東認為，101頂鮮餐廳投入資金這麼龐大，怎能說關就關，緩衝時間太短；針對疫情造成損失，政府去年及今年都有提供台北101租金補貼，但台北101去年將政府補貼轉給頂鮮50%，其間2個月，今年疫情更嚴峻卻只轉30%，且只有42天，做法不厚道。

他直言，為配合政策及台北101大樓的防疫措施，頂鮮101餐廳甚至停業達4個月之久，並保障員工參加政府紓困方案，令餐廳繳納高額房租及員工薪資方能苦撐經營，如今於渴望經濟復甦之際，台北101大樓於10月22日提出將不再續約通知，短短2個月撤離時間，毫不顧念長達11年合作情誼。

李日東說台北101質疑頂鮮101積欠租金未繳，其實是誤會，因為頂鮮101開立台北101的發票給用餐客人，錢都進入台北101的口袋再轉給頂鮮，只因疫情暫停營業，沒有營收入帳，後來也補繳租金，怎能解讀成積欠租金。

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他呼籲政府，既然台北101身為泛官股的企業，更應配合政府經濟政策，在疫情逐步復甦的時候，應更予餐廳業者支持，讓頂鮮台南擔仔麵台北101店延長承租期，讓近200名員工可以繼續在這裡安身立命。

台北101則再次強調，選商當時，頂鮮積欠6到9月未繳租金累計已超過1000萬元，依照合約已是違約；在積欠租金情形下，基於頂鮮是長期租戶關係，仍邀請參與選商；後續也與取得承租經營權的饗賓餐飲集團協調，請他們儘可能聘用適用的原頂鮮餐廳員工，「對方也樂觀其成」。（編輯：潘羿菁）1101220