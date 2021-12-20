跟進ESG浪潮 國泰投信瞄準美股市場

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）11月圓滿落幕，會議重點「減碳」對抗極端氣候成了全球共識。看好美國企業高度重視ESG永續經營，國泰投信將於明年推出全台唯一聚焦「美國＋高ESG評級企業」的基金。

國泰投信總經理張雍川表示，2021年包括電動車、綠能產業話題都與氣候環境題材的ESG（環境、社會、公司治理）趨勢有關，國泰投信2022年1月3日將推出國泰美國ESG基金，聚焦美股中具備注重ESG概念的企業，採用全球知名評等機構MSCI ESG評級公司給予美國企業的評級，排除軍火等具爭議性的產業，且投資部位至少有70%以上布局在A（含）評級以上的公司。

張雍川表示，美國除了在經濟、股市、貨幣（美元）等各方面稱霸全球之外，企業更是高度重視ESG永續經營，加上美國企業海外營收比重逾4成，直接受惠全球景氣復甦動能。張雍川指出，投資美國企業，就能賺到全世界的錢。

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國泰美國ESG基金經理人陳韻如表示，台灣人積極理財，投資美股蔚為主流。主要因美國市場有4個第一，持續推升美股動能，包括美國是全球第一大經濟體、GDP全球第一；美元為第一大貨幣，外匯儲備占59%，霸主地位難以撼動；美股市值占全球股市市值4成以上，穩坐世界第一寶座；2021年全球企業市值前10名中，就有8家是美國公司，美國企業實力及市值傲人。

展望後市，陳韻如表示，美國聯準會（Fed）寬鬆政策預計採漸進式退場，這反映對美國經濟的信心，也能適時避免通膨惡化的可能，因此持續正向看待美股。（編輯：楊凱翔）1101220