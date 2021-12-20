研調：12月下旬電視面板報價跌勢收斂

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（中央社記者潘智義台北20日電）集邦科技今天公布12月下旬面板報價，其中55吋電視面板每片均價117美元，較上旬跌9美元，較11月下跌13美元，跌幅10%最大，其他尺寸電視面板月跌幅不到3%，跌勢收斂。

集邦科技調查顯示，12月下旬電視面板報價，僅55吋跌幅依然偏高；研調機構群智諮詢預期，2022年全球液晶電視面板出貨2.5億片，較2021年減少3.1%；出貨面積近1.8億平方公尺，較2021年增加4.4%。

集邦調查，12月下旬65吋電視面板每片均價195美元，較11月下跌11美元，跌幅5.3%；43吋75美元，單月跌幅1.3%；32吋41美元，跌幅2.4%。

桌上顯示器面板方面，12月下旬27吋每片均價91.7美元，較11月跌1.6%；23.8吋82.1美元，單月下跌0.6%；21.5吋69.8美元，月跌2.1%。

筆電面板部分，12月下旬17.3吋每片均價57.6美元，較11月下跌2.4%；15.6吋62.7美元，月跌0.3%；14吋45.7美元，月跌3%；11.6吋37.6美元，月跌5.1%。

群智諮詢今天發布新聞稿指出，2021年進入尾聲，全球液晶電視面板市場依然震盪：上半年北美等主要電視消費市場表現較佳，帶動面板需求維持強勁；但第3季開始，隨著全球零售市場需求放緩，電視面板需求快速降溫，全年液晶電視面板出貨也持續下降。

群智諮詢預估，2021年全球液晶電視面板出貨量為2.6億片，較2020年減少2.3%；出貨面積1.7億平方公尺，較2020年增加3.7%。

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展望2022年，群智諮詢調查，電視面板終端需求成長乏力，包括中國市場需求動能不足，新興國家如印度，雖有人口紅利，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對經濟的影響限制了需求的成長；北美及歐洲低階市場需求低迷，但中高階市場需求穩中成長。

另外，物流塞港問題持續未解，通路庫存攀高，風險增加，尤其北美市場物流動線拉長，帶來庫存增加，恐對明年上半年品牌商備貨帶來更多不確定性。（編輯：楊蘭軒）1101220